Rast erneut in Tuchfühlung mit dem Podest

Camille Rast hat gestern am Podium angeklopft. Die Slalom-Weltmeisterin kommt gut in den Lauf, leistet sich einen kleinen Patzer im Mittelteil, ist aber dennoch schnell unterwegs. Mit dem starken Schlussteil von Robinson kann sie nicht mithalten, aber mit Rang vier hat die Schweizerin wieder eine Top-Ausgangsposition. Sie liegt nur 13 Hundertstel hinter Rang 3.
Nachdem die erste Kanadierin gepatzt hat, muss nun Richardson die Kohlen aus dem Feuer holen. Richardson springt über den ersten Geländeübergang und muss häufiger nachdrücken. Im Gegensatz zu ihrer Landsfrau kommt die Kanadierin aber ins Ziel und ist mit Platz sechs zufrieden.
Die Polin zeigt eine ordentliche Fahrt, ist aber nicht so sauber unterwegs wie die anderen Fahrerinnen zuvor. Zu häufig setzt sie den Ski aber hart auf den Schnee und reiht sich hinter der engen Gruppe um Platz fünf ein.
Nach Shiffrin ist direkt das nächste US-Girl an der Reihe und auch O'Brien macht ihre Sache gut. Im oberen Teil der Piste liegt noch ein bisschen Zeit und die Amerikanerin leistet sich keine Fehler. Damit ist sie sogar schneller als ihre Landsfrau und verschafft sich eine gute Ausgangsposition.
Platzt heute der Knoten bei Shiffrin? Der US-Superstar konnte ihren guten dritten Platz gestern im zweiten Lauf nicht halten. Heute ist Mikaela Shiffrin aber wieder sehr feinfühlig unterwegs und ist bis in den Steilhang sogar auf Bestzeit-Kurs. An die Fahrt von Robinson im unteren Teil kommt aber keine der Anderen heran und somit reicht es für Shiffrin auch nur zu Rang drei.
Die Überraschungsdritte von gestern sollte heute befreit auffahren können. Das gelingt Grenier oben gut und die Kanadierin ist wieder mit den Besten auf Augenhöhe. Doch dann misslingt ihr der Übergang in den Steilhang komplett: Grenier kantet mit dem Ski auf, macht eine halbe Drehung und ist draußen.
Sara Hector ist gestern früh ausgeschieden und fährt heute mit viel Wut im Bauch. Der Übergang gelingt der Olympia-Siegerin heute deutlich besser und sie ist trotz ihrer wilden Fahrweise pfeilschnell unterwegs. Bis in den Zielhang kann sie mit den ersten beiden mithalten, doch in den letzten Toren rutsch sie gleich zweimal weg und verliert doch noch eine Dreiviertelsekunde.
Lara Colturi erlebte gestern einen Tag zum Vergessen und will heute zeigen, dass sie deutlich mehr drauf hat als Rang 23. Die Albanerin driftet einige Schwünge zu stark an und das ist nicht schnell auf dem flachen Gelände. Keine optimale Fahrt der 19-Jährigen, die mit 1,34 Sekunden Rückstand aber zumindest noch Dritte ist.
Ljutic war gestern Zweite hinter Robinson und will ihr tolles Ergebnis heute bestätigen. Die Kroatin setzt die Ski sehr sauber, bleibt aber einmal leicht am Tor hängen und das kostet viel Zeit in der flachen Passage. Mit den besten kann Ljutic im ersten Lauf nicht mithalten und ist schon über eine Sekunde hinten.
Julia Scheib war gestern früh draußen und hat dementsprechend heute viel wiedergutzumachen. Die Österreicherin beginnt stark und ist im Steilhang sogar schneller als Robinson. Das Flachstück fährt sie fast komplett in Hocke und ist nur 16 Hundertstel hinter ihrer Konkurrentin. Starke Reaktion von Scheib, die damit heute defintiv wieder ums Podium fahren kann.