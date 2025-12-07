Rast erneut in Tuchfühlung mit dem Podest

Mikaela Shiffrin (USA)

Platzt heute der Knoten bei Shiffrin? Der US-Superstar konnte ihren guten dritten Platz gestern im zweiten Lauf nicht halten. Heute ist Mikaela Shiffrin aber wieder sehr feinfühlig unterwegs und ist bis in den Steilhang sogar auf Bestzeit-Kurs. An die Fahrt von Robinson im unteren Teil kommt aber keine der Anderen heran und somit reicht es für Shiffrin auch nur zu Rang drei.