2. Kitzbühel-Training
Odermatt und Monney trotz Bremser bei den Schnellsten dabei

Ab 11.30 Uhr werden die besten Abfahrer der Welt ein zweites Mal über die Streif brettern. Hier bist du im Ticker live dabei.
Publiziert: 11:21 Uhr
|
Aktualisiert: vor 33 Minuten
Lino DieterleRedaktor Online Sport
vor 1 Minute

Schwarz tastet sich an Streit heran

Allrounder Marco Schwarz hat die Streif zum ersten Mal in seiner Karriere im Renndresse bezwungen. Der Österreicher hat die Strecke gestern nur besichtigt und nimmt das Training heute mit, um sich auf den Super-G am Freitag vorzubereiten. Die Abfahrt am Samstag wird Schwarz aber nicht bestreiten.

vor 6 Minuten

Lehto stürzt – und fährt weiter

Der Finne Elian Lehto verliert vor dem Sprung über die Mausefalle die Kontrolle, kann aber einen schlimmen Abflug verhindern, in dem er vor dem Sprung genügend abbremst. Danach fährt er das Training mit einem Stock weiter und kommt mit über acht Sekunden Rückstand aber zum Glück heil ins Ziel.

vor 9 Minuten

Rösti verliert viel Zeit

In jedem Streckenabschnitt – ausser der Gleiterpassage – verliert Lars Rösti konstant Zeit. Irgendwie fehlt im Vergleich zur Konkurrenz überall die letzte Konsequenz. Fast drei Sekunden Rückstand sind die Folge.

vor 11 Minuten

Babinsky mit Aufholjagd

Trotz engagierten Starts verliert Babinsky auf den ersten 14 Fahrsekunden fast fünf Zehntel, danach zieht er mit guten Abschnitten an Franzoni vorbei, verliert das Duell unten raus aber noch. Im Vergleich zu anderen zieht der Österreicher seinen Lauf fast voll durch – und stösst so noch auf Platz 3 vor.

vor 17 Minuten

Auch Kohler verzichtet auf Start

Nach Justin Murisier verzichtet auch Marco Kohler im heutigen Training auf einen Start. Gestern ist der Stöckli-Pilot noch dabei gewesen und 34. geworden.

vor 19 Minuten

Franzose Alphand verschenkt Bestzeit

Er bremst zwar nicht so stark wie andere, dennoch verschenkt Nils Alphand die Bestzeit offensichtlicher als jeder andere. Obwohl er sich auf den letzten Metern aufrichtet, verliert er nur neun Hundertstel auf Franzonis Bestzeit.

vor 21 Minuten

Miggianos Abschnittszeiten lassen aufhorchen

Der nächste Schweizer, der mit seinem Auftritt Lust auf das Rennen am Samstag macht. Alessio Miggiano zeigt einige sehr gute Abschnittszeiten, allen voran im oberen Streckenteil ist er auf Augenhöhe mit Franzoni. Im Ziel ist er Neunter.

vor 24 Minuten

Guter Auftritt von Alexander

Cameron Alexander machts besser als sein Landsmann James Crawford. In den technischen Passagen überzeugt der Kanadier mit schnellen Kurven, im Zielschuss pokert auch er und bremst sich auf Zwischenplatz 6.

vor 31 Minuten

Hintermann und Rogentin steigern sich

Nach Platz 42 im ersten Training steigert sich Hintermann merklich, geht den Lauf auch sehr konzentriert an. Unten raus zieht er seine Hocke aber nicht durch und verliert 1,75 Sekunden auf die Bestzeit. Eine Steigerung gibts auch bei Stefan Rogentin, der nach 1:54,93 gestern die Lichtschranke heute bei 1:54,04 auslöst.

vor 34 Minuten

Kitzbühel-Spezialist Schieder

2024 wurde Florian Schieder auf der Streif Zweiter. Dass ihm diese Strecke liegt, beweist er heute: Er verdrängt Odermatt vom Trainingspodest.

