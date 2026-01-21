Schwarz tastet sich an Streit heran

Allrounder Marco Schwarz hat die Streif zum ersten Mal in seiner Karriere im Renndresse bezwungen. Der Österreicher hat die Strecke gestern nur besichtigt und nimmt das Training heute mit, um sich auf den Super-G am Freitag vorzubereiten. Die Abfahrt am Samstag wird Schwarz aber nicht bestreiten.