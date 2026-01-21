Lauberhorn-Überraschungsmann Giovanni Franzoni ist im zweiten Training am schnellsten. Marco Odermatt sieht sich auf der Streif nicht in der Favoritenrolle, überzeugt aber dennoch. Alexis Monney ist bester Schweizer, doch die meisten decken ihre Karten noch nicht auf.

Lino Dieterle Redaktor Online Sport

Giovanni Franzoni (24) entwickelt sich zum Trainingsweltmeister der Januar-Klassiker: Nach zwei Bestzeiten in Wengen ist der junge Italiener auch in den ersten beiden Trainings auf der Streif der Schnellste – auch wenn er dabei von Bremsschwüngen zahlreicher Konkurrenten profitiert.

Einer, der im Zielschuss gleich mehrere Tempochecks einlegt, ist Marco Odermatt. Am Ende liegt der vierfache Lauberhornsieger 0,96 Sekunden hinter dem Trainingsschnellsten. Die wichtigste Erkenntnis dürfte für ihn sein, dass er den Steilhang besser als jeder andere erwischt und mit 115 km/h ein Spitzentempo in die Fläche mitgenommen hat. Am Ende des Trainings steht er Odermatt an neunter Position. «Es war eine gute Fahrt mit guter Spannung», schätzt er seinen Auftritt danach gegenüber ORF ein.

Abflug verhindert

Bester Schweizer ist wie schon im 1. Training Alexis Monney. Mit einer halben Sekunde Rückstand wird er Fünfter. Einen starken Auftritt zeigt der Alessio Miggiano. Der 23-jährige Zürcher ist erst zum zweiten Mal in Kitzbühel dabei und wird mit teils sehr starken Abschnittszeiten 14. Weit weg von den besten Zeiten ist Franjo von Allmen. Nachdem es ihm am Hausberg die Ski verschlägt, verhindert er einen Abflug nur mit einem Quersteller und fährt danach aufrecht ins Ziel – bis zu diesem Fehler war er Franzoni aber auf den Fersen geblieben.

Dass sich dieser mit seinen Trainingsleistungen zumindest in die Mitfavoritenrolle fährt, sieht auch Odermatt so. Ihn am Samstag zu schlagen, werde schwierig, mutmasst er und vergleicht ihn mit Cyprien Sarazin vor ein paar Jahren. «Sein Grundspeed erinnert stark an Cyp vor zwei Jahren.» Der Franzose gewann damals Ende Dezember erst in Bormio und ein paar Wochen später beide Abfahrten in Kitzbühel.

Franzose Caillot mit Helikopter abstransportiert

Überschattet wird das Training von einem schweren Sturz des Franzosen Ken Caillot. Mit Startnummer 59 verliert er kurz vor dem Sprung zur Mausefalle die Kontrolle und stürzt über den Sprung schwer. Das Rennen wird sofort unterbrochen und der 27-jährige wird für weitere Untersuchungen per Helikopter in den Spital transportiert.

Das 2. Training zum Nachlesen im Ticker

Hiltbrand 26. – Boisset verzichtet Livio Hiltbrand ist mit der 36. der letzte Schweizer, der das heutige Training in Angriff nimmt. Schon im ersten Abschnitt verliert er viel Zeit, das wird in der Folge zwar etwas weniger, im Ziel kommen 2,77 Sekunden Rückstand zusammen. Arnaud Boisset, der mit der 40 gekommen wäre, verzichtet auf einen Start. Damit endet unsere Abdeckung im Ticker. Danke fürs Mitlesen! Zwischenklassement nach 33 Fahrern Schwarz tastet sich an Streif heran Allrounder Marco Schwarz hat die Streif zum ersten Mal in seiner Karriere im Renndresse bezwungen. Der Österreicher hat die Strecke gestern nur besichtigt und nimmt das Training heute mit, um sich auf den Super-G am Freitag vorzubereiten. Die Abfahrt am Samstag wird Schwarz aber nicht bestreiten. Lehto stürzt – und fährt weiter Der Finne Elian Lehto verliert vor dem Sprung über die Mausefalle die Kontrolle, kann aber einen schlimmen Abflug verhindern, in dem er vor dem Sprung genügend abbremst. Danach fährt er das Training mit einem Stock weiter und kommt mit über acht Sekunden Rückstand aber zum Glück heil ins Ziel. Rösti verliert viel Zeit In jedem Streckenabschnitt – ausser der Gleiterpassage – verliert Lars Rösti konstant Zeit. Irgendwie fehlt im Vergleich zur Konkurrenz überall die letzte Konsequenz. Fast drei Sekunden Rückstand sind die Folge. Babinsky mit Aufholjagd Trotz engagierten Starts verliert Babinsky auf den ersten 14 Fahrsekunden fast fünf Zehntel, danach zieht er mit guten Abschnitten an Franzoni vorbei, verliert das Duell unten raus aber noch. Im Vergleich zu anderen zieht der Österreicher seinen Lauf fast voll durch – und stösst so noch auf Platz 3 vor. Auch Kohler verzichtet auf Start Nach Justin Murisier verzichtet auch Marco Kohler im heutigen Training auf einen Start. Gestern ist der Stöckli-Pilot noch dabei gewesen und 34. geworden. Franzose Alphand verschenkt Bestzeit Er bremst zwar nicht so stark wie andere, dennoch verschenkt Nils Alphand die Bestzeit offensichtlicher als jeder andere. Obwohl er sich auf den letzten Metern aufrichtet, verliert er nur neun Hundertstel auf Franzonis Bestzeit. Miggianos Abschnittszeiten lassen aufhorchen Der nächste Schweizer, der mit seinem Auftritt Lust auf das Rennen am Samstag macht. Alessio Miggiano zeigt einige sehr gute Abschnittszeiten, allen voran im oberen Streckenteil ist er auf Augenhöhe mit Franzoni. Im Ziel ist er Neunter. Guter Auftritt von Alexander Cameron Alexander machts besser als sein Landsmann James Crawford. In den technischen Passagen überzeugt der Kanadier mit schnellen Kurven, im Zielschuss pokert auch er und bremst sich auf Zwischenplatz 6. Weitere Einträge laden