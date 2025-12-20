Murisier greift für bessere Startnummer in die Trickkiste

Murisier greift in die Trickkiste

Justin Murisier gehörte beim Gröden- Super-G genau wie Lokalmatador Dominik Paris zu den Startnummern-Opfern. Obwohl der Unterwalliser mit der 5 eine richtig gute Leistung ablieferte, musste er sich in der Endabrechnung mit dem 23. Rang begnügen. Grund: Die hinteren Nummern hatten das deutlich bessere Licht, zudem wurde die Piste immer schneller. Marco Odermatt sagte danach zu Blick: «Justin wurde für eine starke Fahrt, schlecht belohnt». Die Wahrscheinlichkeit ist gross, dass auch heute in der Originalabfahrt die hinteren Nummer einen Vorteil haben werden.

Weil Murisier bereits bei den Super-Gs in Copper Mountain und Beaver Creek bei der Startnummernauslosung gröberes Pech hatte, hat der 33-Jährige am Freitagabend in die Trickkiste gegriffen, indem er die offizielle Auslosungszeremonie schwänzte. Gemäss Reglement hat eine solche Absenz für einen Athleten aus der ersten Startgruppe die Zurücksetzung auf die Startposition 46 zur Folge. Für Murisier ist diese hohe Nummer in Gröden aber keine Strafe, sondern genau das, was er sich gewünscht hat. «Ich hatte hier in der Vergangenheit oft tiefe Nummern, mit denen es mich weit nach hinten gespült hat. Nun versuche ich, von hinten nach vorn zu fahren.»

Der Südtiroler Lokalmatador Christof Innerhofer sagte bereits nach dem ersten Training am Dienstag zu Blick, «dass ich bei der Saslong-Abfahrt lieber mit der Nummer 55 als mit der 5 an den Start gehe.»