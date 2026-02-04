Vincent Kriechmayr
Vincent Kreichmayr hat zuletzt die Abfahrt von Crans-Montana ausgelassen. Der Österreicher geht also ausgeruht an den Start. Und zeigt eine starke Fahrt. Einen kurzen Schreckmoment hat er, aber ansonsten kommt er ohne Probleme durch. Obwohl er noch vor der Ziellinie einen Schlenker einbaut, nimmt er einen kleinen Vorsprung auf Rogentin mit. Er verdrängt den Schweizer auf Rang 2.
Stefan Rogentin
Für Stefan Rogentin gehts noch um den Startplatz am Samstag. Er geht entsprechend etwas engagierter zur Sache, auch wenn das entscheidende Training für die Vergabe erst am Donnerstag stattfinden wird. Oben ist er schon leicht vorne, danach fällt er zurück. Weil Rogentin aber etwas weiter durchzieht und sich erst kurz vor der Ziellinie aufrichtet, übernimmt er die Spitze. 0,28 Sekunden ist er schneller als Hemetsberger.
James Crawford
Der Kanadier wird ziemlich durchgeschüttelt. Auch er geht das Ganze eher locker an. Und richtet sich schon früh auf. Er reiht sich hinter dem Norweger Adrian Smiseth Sejersted auf Zwischenrang 3 ein.
Daniel Hemetsberger
Der Österreicher hat die Ehre, Olympia aus Sicht der alpinen Skifahrer zu eröffnen. Wie erwartet sucht er nicht das letzte Risiko, tastet sich an die Piste heran. Und richtet sich schon ein ganzes Stück vor dem Ziel auf. Die erste Richtzeit: 1:57,60.
Die Bedingungen
Bis zur letzten Minute wird an der Piste gearbeitet. Dann werden die Vorfahrer auf die Stelvio geschickt. Die Sicht ist mit dem bewölkten Himmel alles andere als einfach.
Die Startnummern 1 bis 15
Die Schweizer
Marco Odermatt, Franjo von Allmen und Alexis Monney haben ihr Ticket für die Olympia-Abfahrt schon auf sicher. Niels Hintermann und Stefan Rogentin duellieren sich um den vierten und letzten Platz im Schweizer Team. Vergeben wird dieser allerdings erst nach dem zweiten Training. Alle Schweizer starten im Training innerhalb der ersten zwölf Athleten. Rogentin macht mit Nummer 4 den Auftakt, von Allmen mit der 12 den Abschluss.
4 Stefan Rogentin
8 Niels Hintermann
9 Marco Odermatt
11 Alexis Monney
12 Franjo von Allmen
Willkommen
Am Samstag fahren die Männer in der Abfahrt um Olympia-Gold. Heute findet das erste Training in Bormio statt. Los gehts um 11.30 Uhr.