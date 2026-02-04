Stefan Rogentin

Für Stefan Rogentin gehts noch um den Startplatz am Samstag. Er geht entsprechend etwas engagierter zur Sache, auch wenn das entscheidende Training für die Vergabe erst am Donnerstag stattfinden wird. Oben ist er schon leicht vorne, danach fällt er zurück. Weil Rogentin aber etwas weiter durchzieht und sich erst kurz vor der Ziellinie aufrichtet, übernimmt er die Spitze. 0,28 Sekunden ist er schneller als Hemetsberger.