Jana Fritz mit Debüt

Der DSV hat vier Athletinnen für den Riesenslalom gemeldet. Lena Dürr macht mit Startnummer 32 den Anfang. Ihr Ziel wird es sein, sich wieder in die Startgruppen unter den ersten 30 zu fahren. Emma Aicher (41) ist die zweite im Bunde, die auf jeden Fall um Punkte kämpfen will. Etwas weiter hinten, nämlich als 53. und 59. folgen dann noch Fabiana Dorigo und Jana Fritz. Nachdem Fritz in Fis- und Europacuprennen in diesem Jahr schon gute Ergebnisse erzielen konnte, darf sie heute ihr Weltcupdebüt feiern.