Kevin Fiala, in dieser Saison der treffsicherste Schweizer NHL-Söldner, jubelt auch in der Nacht zum Mittwoch. Der St. Galler schiesst sein achtes Tor in der Regular Season.

Die Los Angeles Kings mit dem Schweizer Stürmer besiegten auswärts die Montreal Canadiens 5:1. Gegen das Schwergewicht aus der Eastern Conference schafften die Kalifornier im Mitteldrittel innerhalb von vier Minuten mit drei Treffern die Wende vom 0:1 zum 3:1. Fiala versenkte in dieser Phase den Puck aus spitzem Winkel unter die Latte, nachdem er sich von seinem Gegenspieler gelöst hatte.

Auch Nino Niederreiter liess sich als Torschütze feiern - in den fünf Partien zuvor war er leer ausgegangen. Der Bündner setzte sich im Gedränge vor dem Tor durch. Mit seinem vierten Saisontreffer half er, die Winnipeg Jets nach drei Niederlagen wieder auf die Siegesstrasse zu bringen. Seine Mannschaft gewann auswärts gegen die Vancouver Canucks 5:3.

Einen Assist liess sich Pius Suter gutschreiben. Den zehnten Skorerpunkt der Saison erhielt er für die Beteiligung am 1:0-Führungstreffer der St. Louis Blues, welche die Calgary Flames letztlich mit 3:2 Toren besiegten.

Bei Dallas verteidigte Stammspieler Lian Bichsel auch im 17. Meisterschaftsspiel. Der Solothurner gewann mit den Stars auswärts 3:2 n.V. über die Ottawa Senators und feierte den dritten Sieg in Folge. Mit Philipp Kurashev ging auch der fünfte Schweizer, der am Dienstagabend in Nordamerika spielte, als Sieger von Eis. Der Stürmer, der nun seit fünf Partien auf einen Treffer wartet, gewann mit den San Jose Sharks 2:1 n.V. gegen Minnesota Wild.