Da war einiges los: Gleich zwei Schweizer Duelle, drei Siege, drei Tore, vier Assists – unsere Söldner stehen in der NHL in der vergangenen Nacht im Zentrum des Geschehens. Wer geglänzt hat und wer Niederlagen einstecken muss.

1/6 Nino Niederreiter lässt sich als Torschütze feiern und liefert beim Sieg seiner Jets auch einen Assist. Foto: JOHN WOODS

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Nino Niederreiter feiert mit den Winnipeg Jets den vierten Sieg in Serie. Beim 4:1 gegen Roman Josis Nashville Predators sammelt der Bündner zwei Skorerpunkte.

Niederreiter traf Mitte des ersten Drittels zum 2:0 und gab beim vierten Treffer der Jets im Powerplay die Vorlage. Während sich der Schweizer Stürmer zum dritten Mal in Folge in die Skorerliste eintragen lassen konnte, blieb Josi nach zuvor drei Skorerpunkten in drei Spielen ohne Assist oder Tor. Der Berner stand mit 24:19 Minuten so lange auf dem Eis wie kein anderer Feldspieler, konnte die dritte Niederlage seines Teams in Folge jedoch auch nicht verhindern.

Suter trifft, Bichsel mit Assist

Bei der Partie zwischen den St. Louis Blues und den Dallas Stars kam es ebenfalls zu einem Schweizer Aufeinandertreffen. Pius Suter behielt beim 3:1 mit den Blues die Oberhand gegenüber Lian Bichsel. Suter markierte mit einem Treffer ins leere Tor den Endstand, nachdem die Stars kurz zuvor verkürzt hatten. Bichsel assistierte beim Anschlusstreffer.

Hischier skort doppelt bei Sieg

Ein erfolgreicher Abend war es für das Schweizer Trio bei den New Jersey Devils. Das Team von Nico Hischier, Timo Meier und Jonas Siegenthaler setzte sich gegen die Edmonton Oilers 5:3 durch und feierte den vierten Sieg in Serie. Hischier glänzte dabei mit zwei Assists.

Fiala netzt ein, aber verliert

Ein Tor und einen Punkt gab es für Kevin Fiala bei der 3:4-Niederlage nach Verlängerung der Los Angeles Kings gegen die Carolina Hurricanes. Dem Schweizer Stürmer gelang nach 0:3-Rückstand noch der Ausgleich zum 3:3. Eine erfolgreiche Aufholjagd in Form eines Sieges blieb der Franchise aus Kalifornien jedoch verwehrt.

Janis Moser unterlag mit den Tampa Bay Lightning bei den Columbus Blue Jackets 2:3, Philipp Kurashev kassierte mit den San Jose Sharks eine 0:3-Packung vor Heimpublikum gegen die Pittsburgh Penguins. Goalie Akira Schmid kam bei den Vegas Golden Knights nicht zum Einsatz.