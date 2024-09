Pogacar ist vor der WM in Topform

Tadej Pogacar befindet sich schon in hervorragender WM-Form. Der dreifache Tour-de-France-Sieger gewinnt das World-Tour-Rennen in Montreal solo.

SDA Schweizerische Depeschenagentur

In seinem zweiten Rennen seit dem dritten Triumph an der Tour de France zog Tadej Pogacar in der Schlussphase beim World-Tour-Rennen in Montreal unwiderstehlich davon. Der 25-jährige Slowene vom Team UAE Emirates distanzierte auf den 209 km rund um die kanadische Metropole den Spanier Pello Bilbao um 24 Sekunden. Den 3. Platz sicherte sich im Sprint des ersten grösseren Feldes der zweifache Weltmeister Julian Alaphilippe.

Die WM ist auch das letzte grosse Ziel von Pogacar in diesem Jahr. In zwei Wochen gehört er in Zürich zu den Topfavoriten.