Sieg gegen Sabalenka: Rybakina gewinnt erstmals WTA Finals

Die Kasachin Jelena Rybakina gewinnt in Riad zum ersten Mal in ihrer Karriere die WTA Finals. Sie bezwingt im Endspiel die Weltranglistenerste Aryna Sabalenka aus Belarus.

Jelena Rybakina gewinnt die WTA Finals. Foto: Fatima Shbair

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Rybakina (WTA 6) verwertete nach 108 Minuten den ersten Matchball zum 6:3, 7:6 (7:0). Die 26-Jährige wehrte im zweiten Satz beim Stand von 4:5 und eigenem Aufschlag zwei Satzbälle von Sabalenka ab und gestand ihrer Gegnerin im Tie-Break keinen Punkt zu. Im ersten Satz gelang ihr zum 4:2 der einzige Servicedurchbruch in dieser Partie.

Rybakina hatte sich als letzte Spieler für das Saisonfinale der besten acht qualifiziert. In Riad unterstrich sie ihre gute Form zum Jahresende: Mitte Oktober hatte sie schon in Ningbo in China den Siegercheck geholt, anschliessend erreichte sie in Tokio die Halbfinals, konnte dort aber nicht antreten.

Insgesamt war es für Rybakina der dritte Turniersieg in diesem Jahr und der 15. WTA-Titel. 2022 stemmte sie in Wimbledon den Siegerpokal in die Höhe, nun gelang ihr ein weiterer Coup. Gegen Sabalenka verkürzte sie im Head-to-Head auf 6:8. Die Belarussin, vierfache Siegerin an Grand-Slam-Turnieren, muss derweil weiter auf ihren ersten Masters-Triumph warten. 2022 unterlag sie im Final der Französin Caroline Garcia ebenfalls in zwei Sätzen.