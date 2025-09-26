DE
Sieg gegen Carouge
Aarau baut Startrekord weiter aus

Der FC Aarau gewinnt auch sein zehntes Pflichtspiel der Saison. Die Mannschaft von Trainer Brunello Iacopetta behauptet sich in der 8. Runde der Challenge League bei Etoile Carouge mit 3:1.
Publiziert: vor 3 Minuten
Goalie Marvin Hübel muss nach 400 Minuten wieder einmal hinter sich greifen, gewinnt mit dem FC Aarau aber auch das zehnte Pflichtspiel der Saison.
Foto: JEAN-CHRISTOPHE BOTT
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur

Elias Filet erzielte mit dem 2:1 in der 71. Minute den Siegtreffer der Partie, den Schlusspunkt setzte Dorian Derbaci in der Nachspielzeit. Das frühe 1:0 durch Leon Frokaj (10. Minute) hatte Ricardo Alves zu Beginn der zweiten Halbzeit noch ausgleichen können für die Gastgeber. Für Aaraus Goalie Marvin Hübel war es der erste Gegentreffer nach 440 Minuten.

Mit dem achten Sieg baute Aarau den Startrekord in der Challenge League weiter aus. Die Bestmarke in der zweithöchsten Schweizer Spielklasse insgesamt - elf Siege der Grasshoppers im Jahr 1950 - ist noch drei Siege entfernt.

Im zweiten Spiel des Abends verwandelte Neuchâtel Xamax beim Aufsteiger Rapperswil-Jona während einer mehr als 50-minütigen Überzahl ein 0:1 in ein 3:1. Shkelqim Demhasaj traf doppelt für den Tabellendritten.

