Short Track in Tschechien Mountainbikerin Indergand fährt aufs Podest

Die Schweizer Mountainbikerinnen starten stark in das Weltcup-Wochenende in Nove Mesto. Im Short Track klassieren sich beim Sieg der Holländerin Puck Pieterse gleich vier in den Top 6.

Publiziert: vor 58 Minuten | Aktualisiert: vor 19 Minuten