Novak Djokovic gibt sich auch in der 2. Runde der US Open keine Blösse. Auch Alexander Zverev, Coco Gauff und Aryna Sabalenka halten sich schadlos, während die Wimbledon-Siegerin bereits ausscheidet.

1/5 Novak Djokovic erreichte an den US Open die 3. Runde.

Djokovic-Gegner gibt auf

Novak Djokovic (37, ATP 2) hält sich bei den US Open in New York auch in der 2. Runde schadlos. Der Vorjahressieger und vierfache US-Open-Champion führt in einer Neuauflage der letztjährigen Drittrundenpartie gegen Laslo Djere (29, ATP 109) 6:4, 6:4, 2:0, als sein Landsmann wegen Rückenbeschwerden aufgeben muss. Vor zwölf Monaten hat Djokovic deutlich mehr Mühe bekundet. Damals setzte er sich nach 0:2-Satzrückstand durch.

Rublew dreht Spiel

Einer Herkules-Aufgabe sieht sich Andrej Rublew (26) zu Beginn des dritten Satzes im Spiel gegen den Franzosen Arthur Rinderknech (29, ATP 57) konfrontiert. Der Russe hat zuvor die ersten zwei Durchgänge verloren. Doch er beweist Moral und dreht die Partie noch. Die Sätze drei, vier und fünf gehen erstaunlich deutlich an die Weltnummer 6, die die Zweitrundenpartie mit 4:6, 5:7, 6:1, 6:2, 6:2 gewinnt.

Zverev souverän – Ruud gibt Satz ab

Der Deutsche Alexander Zverev (27, ATP 4) gibt sich gegen den französischen Wildcard-Inhaber Alexandre Müller (27, ATP 68) keine Blösse und zieht mit einem Dreisatzsieg in die nächste Runde ein. Der Hamburger gewinnt 6:4, 7:6, 6:1.

Einen Umweg muss dagegen der Norweger Casper Ruud (26) hinlegen. Die Weltnummer 8 setzt sich gegen den Franzosen Gaël Monfils (ATP 45) 6:4, 6:2, 2:6, 7:6. Monfils, der 2016 bis in den Halbfinal der US Open vorstiess, liefert sich zwischenzeitlich einen Disput mit dem Schiedsrichter. Dieser hat dem 37-Jährigen eine Verwarnung ausgesprochen, weil er immer wieder die Shot-Clock, die die Zeit für den Aufschlag vorgibt, überschritten hatte. «Ich spiele nicht mehr weiter», so Monfils daraufhin. Er tut es dann doch und scheidet aus. Dennoch versetzt der Franzose das Publikum immer wieder in Ekstase.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Wimbledon-Siegerin Krejcikova schon raus

Bittere Pleite für Barbora Krejcikova (28): Die Tschechin, die im Juli das Grand-Slam-Turnier in Wimbledon gewonnen hat, muss in New York schon früh die Segel streichen. Gegen die rumänische Qualifikantin Elena-Gabriela Ruse (26, WTA 122) verliert die Weltnummer 8 mit 4:6, 5:7. Zum dritten Mal in Folge fliegt Krejcikova an den US Open früh raus: 2022 ebenfalls in der 2. Runde, im letzten Jahr schon in der Startrunde.

Gauff und Sabalenka stürmen in 3. Runde

80 Minuten braucht die Titelverteidigerin Coco Gauff (20, WTA 3), um bei ihrem Heimturnier in die 3. Runde einzuziehen. Der 37-jährigen Deutschen Tatjana Maria (WTA 99) lässt sie nur gerade vier Games und siegt 6:4, 6:0. In der nächsten Runde trifft Gauff auf die Ukrainerin Elina Switolina (29, WTA 28).

Werbung

Ebenfalls nur vier Games gibt Aryna Sabalenka, die belarussische Weltnummer 2, ab. 6:3, 6:1 gewinnt die 26-Jährige in nur gerade 61 Minuten gegen die Italienerin Lucia Bronzetti (25, WTA 76).