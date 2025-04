Djokovic spielt nicht in Rom – dafür in Genf?

Novak Djokovic verzichtet auf einen Start in Rom. Foto: Manu Fernandez

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Novak Djokovic sagt seine Teilnahme am Masters-1000-Turnier in Rom ab. Das geben die Organisatoren des Sandplatzturniers bekannt, ohne die Gründe für die Absage zu nennen.

Djokovic befindet sich gut einen Monat vor dem French Open in einem veritablen Formtief. Der 37-jährige Grand-Slam-Rekordsieger war zuletzt sowohl in Monte Carlo als auch in Madrid bei erster Gelegenheit ausgeschieden. Er hat in diesem Jahr noch kein Turnier gewonnen.

Die Organisatoren der Geneva Open (18. bis 24. Mai) träumen nun davon, den gleich grossen Coup wie im letzten Jahr zu landen. Damals gelang es ihnen, Djokovic davon zu überzeugen, seine unmittelbare Vorbereitung auf das zweite Grand-Slam-Turnier des Jahres am Genfersee zu bestreiten. Der Serbe stiess dann am Parc des Eaux-Vives bis in die Halbfinals vor, am French Open musste er dann für den Viertelfinal verletzungsbedingt passen.