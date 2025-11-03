DE
Seit Frühling keine Niederlage
NBA-Champion Oklahoma dominiert nach Belieben

Oklahoma City Thunder bleibt das Mass aller Dinge in der NBA. Der amtierende Meister hat keines der ersten sieben Saisonspiele verloren, auch das in der Nacht auf Montag nicht.
Publiziert: 07:55 Uhr
Shai Gilgeous-Alexander (Nr. 2) und Oklahoma City Thunder sind bereits wieder gut in Form.
Foto: Kyle Phillips
Keystone-SDA

Seit dem Meistertitel im letzten Frühjahr hat Oklahoma City Thunder in der NBA noch kein Spiel verloren. Auch gegen die New Orleans Pelicans gewinnt Oklahoma City, diesmal mit 137:106.

Das Team aus der Cowboy-Stadt Oklahoma City bleibt somit in der NBA das Mass der Dinge. Sieben Siege reiht Oklahoma City Thunder bereits wieder aneinander. Die Hauptrolle spielt wieder Superstar Shai Gilgeous-Alexander, der auf 30 Punkte, 7 Assists und 2 Rebounds kommt. Alle eingesetzten Akteure von Oklahoma City punkten. Im Schlussviertel beträgt die Führung zwischenzeitlich 36 Punkte.

Schon letzte Saison startete Oklahoma City Thunder mit sieben Siegen, am Ende holten sie erstmals den Meistertitel. In zwei aufeinanderfolgenden Saisons mit sieben Siegen zu starten, gelang zuvor erst zwei Teams – zuletzt den Houston Rockets vor 30 Jahren.

