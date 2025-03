Johannes Hösflot Klaebo macht an der WM in Trondheim das halbe Dutzend an Goldmedaillen voll. Der Norweger gewinnt auch das Massenstartrennen über 50 km.

Sechs Starts, sechsmal Gold - Klaebo schaffte bisher an nordischen Weltmeisterschaften Unerreichtes. Im abschliessenden Wettbewerb schien er auf dem Weg zum historischen Triumph einige Male in Nöten, doch er hielt sich in der Spitzengruppe - und im Schlussspurt war er dann wieder in seinem Element. Im Duell gegen den Schweden William Poromaa behielt er beim neuerlichen Skifest in Trondheim vor geschätzten 80'000 Zuschauern deutlich das bessere Ende für sich und sicherte sich so seinen insgesamt 15. WM-Titel.

Die letzten fünf Kilometer hatten noch fünf Läufer die Spitzengruppe gebildet. Klaebos Landsmann Harald Amundsen fiel dann aber zurück, drei Kilometer vor dem Ziel stürzte Martin Nyenget, ein weiterer Norweger, und bei Kilometer 49 musste auch Simen Krueger, der sich als vierter Athlet der Gastgeber-Nation Hoffnungen auf den Sieg machen konnte, abreissen lassen. Krueger blieb immerhin Bronze.

Bestklassierter Athlet von Swiss-Ski war Jason Rüesch. Der Bündner klassierte sich mit einem Rückstand von gut siebeneinhalb Minuten auf Platz 18. Der Walliser Candide Pralong fand sich im Schlussklassement auf Position 38 wieder.

Der dritte Schweizer Starter Jonas Baumann stieg bei seinem letzten Einsatz an einem Grossanlass nach zwei Dritteln der Distanz aus dem Rennen. Der Bündner war gesundheitlich angeschlagen angetreten und hatte sich erst nach dem Einlaufen für die Teilnahme entschlossen.