Spitzenpaarungen

Armon Orlik steigt als Favorit auf den Festsieg in die Zwilchhosen. Erst zum zweiten Mal trifft er im 1. Gang auf Andreas Döbeli. Das erste Duell liegt acht Jahre zurück, Orlik gewann es. Danach erlebte er den wohl grössten Schreckmoment seiner Karriere, als er plötzlich mit Lähmungserscheinungen im Sägemehl liegt.

Wer kann ihm heute am gefährlichsten werden? Die grossen Brocken aus der Nordostschweiz fehlen. Unspunnensieger Samuel Giger nimmt erst nächste Woche wieder an einem Schwingfest teil (St. Galler), Werner Schlegel hat sich bei einem Regionalfest einen Bänderschaden am Fussgelenk zugezogen und musste operiert werden, wann er in die Saison starten wird, ist unklar. Und Kilchberg-Sieger Damian Ott musste für das Zürcher Kantonale kurzfristig absagen. Er laboriert nach einem Zwick am Thurgauer Kantonalen an Knieproblemen. So heissen Orliks grösste Konkurrenten neben Döbeli etwa Domenic Schneider, Samir Leuppi oder Marcel Räbsamen.