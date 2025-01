Zürcher gehen wieder leer aus Alpiger gewinnt Schlussgang gegen Leuppi

Der Berchtoldschwinget am 2. Januar lanciert traditionell die Saison des Schweizer Nationalsports. In der Saalsporthalle in Zürich sind vier Eidgenossen am Start. Nick Alpiger gewinnt schlussendlich das Fest gegen den Zürcher Samir Leuppi.