1/6 Wie wird die Einteilung von Stefan Strebel aussehen?

Christian Stucki (39, Schwingerkönig)

Joel Wicki – Samuel Giger

Fabian Staudenmann – Marcel Bieri

Armon Orlik – Adrian Walther

Lario Kramer – Werner Schlegel

Matthias Aeschbacher – Domenic Schneider

Matthieu Burger – Damian Ott

Joel Wicki ist der amtierende König, Samuel Giger hat im Vorjahr am Unspunnen triumphiert - deshalb liegt es auf der Hand, dass die beiden letzten Sieger von Eidgenössischen Anlässen im ersten Gang des Jubiläums-Schwinget aufeinandertreffen. Marcel Bieri ist gemessen an den grossen Siegen der stärkste Innerschweizer dieser Saison. Der Zuger hat das Nordwest- wie das Innerschweizerische für sich entschieden, somit ist er für mich der richtige Auftakt-Gegner des Berner Kantonal- und Rigi-Siegers Fabian Staudenmann. Die Paarung zwischen dem Bündner Armon Orlik und Adrian Walther drängt sich für mich auch deshalb auf, weil es dieses Duell in dieser Saison noch nicht gegeben hat.

Adi Laimbacher (43, fünffacher Eidgenosse)

Joel Wicki – Fabian Staudenmann

Samuel Giger – Adrian Walther

Werner Schlegel – Marcel Bieri

Armon Orlik – Matthias Aeschbacher

Nick Alpiger – Domenic Schneider

Michael Moser – Damian Ott

Fabian Staudenmann war mit sechs Saisonsiegen der beste Schwinger in diesem Jahr. Deshalb macht die Paarung mit König Joel Wicki für mich Sinn. Samuel Giger würde ich die Chance auf eine Revanche geben. Er verlor am Schwarzsee gegen den Berner Adrian Walther. Beide hatten eine ähnlich starke Saison. Die Paarung Marcel Bieri gegen Werner Schlegel erkläre ich damit, dass beide zwei Teilverbandsfeste gewonnen haben. Zudem verspreche ich mir einen spektakulären Gang. Einer, der mir sehr gut gefällt, ist Michael Moser. Der 19-jährige Berner ist ein brutaler Angriffsschwinger. Mit seinem Sieg am Emmentalischen Schwingfest und den weiteren starken Auftritten hat er sich einen Platz in den Spitzenpaarungen verdient. Damian Ott hat wie Moser ein Kranzfest in diesem Jahr gewonnen.

Urs Bürgler (52, dreifacher NOS-Sieger)

Joel Wicki – Fabian Staudenmann

Samuel Giger – Curdin Orlik

Marcel Bieri – Werner Schlegel

Armon Orlik – Adrian Walther

Nick Alpiger – Domenic Schneider

Matthias Aeschbacher – Lario Kramer

Aus meiner Sicht sollte der Schwingerkönig gegen den besten der aktuellen Saison antreten. Deshalb entscheide ich mich für die Paarung zwischen Joel Wicki und dem sechsfachen Saisonsieger Fabian Staudenmann. Wer mich ebenfalls überzeugt, ist der Berner Curdin Orlik. Zuletzt klassierte er sich auf der Schwägalp auf Rang zwei. Dazu kommt ein Saisonsieg, weshalb er für mich ein würdiger Gegner für Samuel Giger ist. Das letzte Duell der beiden liegt zudem über ein Jahr zurück. Ich bin ein Fan davon, die offensiven Schwinger aufeinander loszulassen. Schliesslich soll das Publikum attraktive Gänge sehen. Spektakel verspreche ich mir von den Paarungen Werner Schlegel gegen Marcel Bieri und Matthias Aeschbacher gegen Lario Kramer. Mit Armon Orlik und Adrian Walther würden zwei Topfavoriten aufeinandertreffen, die ebenfalls für ihre Offensive bekannt sind. Nick Alpiger ist für mich die Nummer eins in der Nordwestschweiz. Ihm würde ich den zehnfachen Saisonkranzer Domenic Schneider geben.

Benji von Ah (37, Rigi-Sieger und TV-Experte)

Joel Wicki – Samuel Giger

Fabian Staudenmann – Damian Ott

Marcel Bieri – Werner Schlegel

Adrian Walther – Armon Orlik

Nick Alpiger – Curdin Orlik

Domenic Schneider – Lario Kramer

Das Duell zwischen Samuel Giger und Fabian Staudenmann gab es zuletzt dreimal. Deshalb würde ich Unspunnensieger Giger gegen Joel Wicki antreten lassen. Der Schwingerkönig muss mit einem der Besten dieser Saison zusammengreifen. Ausserdem fände ich es schön, wenn wir erstmals die Paarung der beiden Kilchberger-Sieger Damian Ott und Fabian Staudenmann sehen würden. Ott gewann in dieser Saison ein Kranzfest und stellte am Nordostschweizer Samuel Giger und Armon Orlik. Ein würdiger Gegner für den Saisondominator. Mit zwei Teilverbands-Siegen gehört Marcel Bieri zur Spitze, weshalb ich ihn gegen Schwarzsee-Sieger Werner Schlegel einteile. Viel Spektakel verspreche ich mir von der Begegnung zwischen Adrian Walther und Armon Orlik. Diese Paarung hätte ich gerne schon am Berner Kantonalen gesehen. Beide gehören zu den Topfavoriten auf den Sieg. Hinter Walther und Staudenmann zählt für mich Curdin Orlik zu den besten Bernern. Bei den Nordwestschweizern zeigte Nick Alpiger nach seinem Kreuzbandriss starke Leistungen. Zuletzt gewann er das Basellandschaftliche Schwingfest und zementierte damit seinen Status als Nummer eins. In der Südwestschweiz gefällt mir Lario Kramer am besten. Deshalb würde ich ihn mit dem zehnfachen Saisonkranzer Domenic Schneider einteilen.