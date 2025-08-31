Das ESAF ist noch nicht zu Ende, da gibt Pirmin Reichmuth in einem Interview mit SRF seinen Rücktritt bekannt.

1/5 Pirmin Reichmuth (l.) erklärt seinen Rücktritt. Foto: Benjamin Soland

«Für mich ist es das letzte Schwingfest», sagt Pirmin Reichmuth (29) im SRF-Interview und kündigt damit seinen Rücktritt nach dem Eidgenössischen an. «Ich wusste es schon Anfang Saison, habe es aber niemandem gesagt.»

Den eidgenössischen Kranz, seinen insgesamt vierten, hat sich der Innerschweizer im 7. Gang gesichert. Daher sagt er erleichtert: «Für mich stimmts, ich bin überglücklich.» Dieser Kranz bedeute ihm unglaublich viel.

Er erklärt, dass er seine Tasche schon am Morgen gepackt habe: «Das Knie war so schlecht, ich konnte kaum draufstehen.» Im 4. Gang habe Reichmuth gemerkt: «Scheisse, da hat im Knie etwas gerissen.» Eigentlich wollte er schon hinschmeissen, «aber das Team hat gesagt, ich solls noch einmal probieren». Und das hat er.

Auch, weil er an seine Tochter denken musste und sich gefragt hat: «Was willst du ihr mal erzählen, wenn es ums Beissen geht?» Also machte er weiter – mit Erfolg. Nervös sei er am Morgen nicht gewesen, ihm war bewusst, dass «jeder Zug der letzte» sein könnte. Diesen gibts nun also im 8. Gang – dann geht Reichmuth definitiv in Schwing-Rente.

In seiner von vielen Verletzungen geprägten Karriere feierte Reichmuth neun Kranzfestsiege. Unter anderem gewann er zweimal auf dem Brünig und einmal auf der Rigi.