Doch keine Premiere für Giger – Romands wollen Wicki ärgern

Spitzenpaarungen Südwestschweizer

Letztes Wochenende hat Joel Wicki beim Innerschweizer sein Comeback gegeben. Nach einem kleinen Eingriff am Knie musste er rund einen Monat pausieren. Bei der Rückkehr hat er gleich triumphiert. Mit ihm ist auch in Neuenburg zu rechnen. Gleich im 1. Gang soll ihn mit Lario Kramer ein Gastgeber etwas ausbremsen. Die beiden bisherigen Duelle (2019 am Südwestschweizer und 2022 auf der Rigi) hat allerdings der König gewonnen. Daneben zählen Curdin Orlik, Samir Leuppi oder Joel Strebel zu den Sieganwärtern.

Lario Kramer – Joel Wicki

Romain Collaud – Joel Strebel

Steve Duplan – Severin Schwander

Curdin Orlik – Steven Moser

Samir Leuppi – Paul Tornare

Marc Gottofrey – Marco Reichmut

Andy Murer – Jeremy Vollenweider

Samuel Brun – Silvan Zbinden