1/5 Sven Schurtenberger (r.) duelliert sich mit Adrian Walther und verletzt sich dabei.

Die schlimmsten Befürchtungen haben sich bewahrheitet: Sven Schurtenberger hat sich am Sonntag in Appenzell einen Kreuzbandriss im rechten Knie zugezogen. Dies berichtet «CH Media». Ob und wann der 33-Jährige operiert wird, entscheidet sich nach weiteren Abklärungen am Dienstag in Luzern.

«Üblicherweise gehen wir bei einem Kreuzbandriss von einer Rehabilitation von neun bis zwölf Monaten aus», lässt sich der Teamarzt des Innerschweizer Schwingerverbands, Didi Schmidle, zitieren. Dementsprechend ist unklar, ob Schurtenberger am Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest 2025 in Mollis GL (29. – 31. August) teilnehmen kann.

Schurtenberger verletzte sich am Sonntag im 4. Gang beim Jubiläumsschwingfest gegen Adrian Walther. Nach der minutenlangen Behandlung direkt auf dem Platz wurde der neunfache Kranzfestsieger auf einer Bahre und später mit einem Miniquad aus der Arena gebracht.

Auch Lukas Döbeli erwischte es im 4. Gang (gegen Reto Thöni), für ihn ging es danach nicht mehr weiter. Beim 24-jährigen Nordwestschweizer ist nun gemäss Blick-Informationen ein Muskelteilabriss mit Sehnenbeteiligung am hinteren Oberschenkel diagnostiziert worden. Döbeli kommt um eine Operation herum, fällt jedoch sicher zehn Wochen aus.