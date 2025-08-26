DE
Teste dein Wissen im Quiz!
Bist du ein Schwing-Experte?

Dieses Wochenende ist es so weit: Das ESAF geht in die nächste Runde. Doch wie gut kennst du die Könige im Sägemehlring? Beweise dein Wissen im Quiz!
Publiziert: 14:07 Uhr
|
Aktualisiert: 14:30 Uhr
Anhören
Folge jetzt dem ESAF 2025!

Hol jetzt alles aus dem Schwing-Highlight des Jahres. Folge dem ESAF 2025 und aktiviere die automatisierten News-Pushes – und du verpasst nichts vom königlichen Event. Was musst du tun? Folge diesem Link direkt auf die Seite des Eidgenössischen. Dort gehts dann ganz einfach weiter, indem du auf das Plus neben dem Namen klickst. Danach kannst du dich einloggen, die Pushes abonnieren, und schon bist du ein Follower. Und als solcher erhältst du die volle Schwing-Ladung. Analysen, Ticker, Videos und Live-Sendungen, alles ist dabei. 

