Gestellter im ersten Kranzer-Duell

Nach gut einer Minute hat Roman Zumstein seinen Gegner am Boden. Und von dort lässt er Curdin Portmann nicht mehr entwischen. Er drückt so lange nach, bis der Widerstand bricht. Raphael Waser greift mit einer Hand ans Knie von Marcel Grüter. So bringt er ihn zu Boden. Er setzt nach und kann ihn spektakulär auf den Rücken legen.

Waser (rotes Hemd) beim entscheidenden Angriff gegen Grüter. Foto: Screenshot

Das Duell zwischen Timon Brunner und Roy Wittwer ist umkämpft. Mit einem Gammen legt Brunner schliesslich die Grundlage, um seinen Gegner aufs Kreuz zu legen. Er holt sich den Sieg kurz bevor die letzte der maximal sechs Minuten Gangdauer anbricht.

Mit Luc Bissig gegen Michael Ulrich steht das erste Kranzer-Duell an. Ulrich erweist sich als zäher Gegner für Bissig. Egal was er probiert, er findet das richtige Rezept nicht. Die beiden stellen.