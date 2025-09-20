Gestellter im ersten Kranzer-Duell
Nach gut einer Minute hat Roman Zumstein seinen Gegner am Boden. Und von dort lässt er Curdin Portmann nicht mehr entwischen. Er drückt so lange nach, bis der Widerstand bricht. Raphael Waser greift mit einer Hand ans Knie von Marcel Grüter. So bringt er ihn zu Boden. Er setzt nach und kann ihn spektakulär auf den Rücken legen.
Das Duell zwischen Timon Brunner und Roy Wittwer ist umkämpft. Mit einem Gammen legt Brunner schliesslich die Grundlage, um seinen Gegner aufs Kreuz zu legen. Er holt sich den Sieg kurz bevor die letzte der maximal sechs Minuten Gangdauer anbricht.
Mit Luc Bissig gegen Michael Ulrich steht das erste Kranzer-Duell an. Ulrich erweist sich als zäher Gegner für Bissig. Egal was er probiert, er findet das richtige Rezept nicht. Die beiden stellen.
Erste Nicht-Kranzer-Duelle vorbei
Als einer der ersten schreitet der Tessiner Mattia Bossi zur Tat. Für ihn ist es das erste Fest in seinem Heimatkanton, vor drei Jahren war er nicht dabei. Lange dauert sein Einsatz nicht, er wird von Sebastian Imfeld platt aufs Kreuz gelegt. Auch Jonas Zurfluh startet mit der Maximalnote ins Fest, er bodigt Julian Hegglin.
Das nächste Nicht-Kranzer-Duell endet hingegen ohne Sieger. Weder Julian Vogel noch Silvan von Flüe gelingt ein entscheidender Angriff. Die logische Konsequenz in diesem ereignisarmen Duell: ein Gestellter. Deutlich mehr läuft zwischen Martin Schönbächler und Noah Staffelbach. Auch hier gibts keinen Sieger, aber mit Note 9,00 jeweils die höhere Bewertung.
Die Spitzenpaarungen
Das Tessiner Kantonale findet erst zum zweiten Mal statt. Die erste Ausgabe ging vor drei Jahren über die Bühne. Als grosser Favorit steigt Joel Wicki in die Zwilchhosen. Drei Wochen nach dem ESAF, welches der König von 2022 auf Rang 9 abschloss, will er die Saison mit einem Festsieg beenden. Er greift zum Auftakt mit dem Urner Eidgenossen Matthias Herger zusammen. Ebenfalls ein Wörtchen um den Sieg mitreden wollen unter anderem auch Titelverteidiger Sven Schurtenberger oder Marcel Bieri. Insgesamt nehmen neun Eidgenossen teil, zum Auftakt gibts vier Direktduelle. Einzig Alex Schuler trifft auf einen Nicht-Eidgenossen.
Joel Wicki – Matthias Herger
Sven Schurtenberger – Michael Gwerder
Marcel Bieri – Marc Lustenberger
Jonas Burch – Silvan Appert
Alex Schuler – Ronny Schöpfer
Roger Bürli – Christian Bucher
Samuel Schwyzer – Patrick Betschart
Marco Fankhauser – Luca Müller
Fabian Scherrer – Benjamin Züger
Guten Morgen
Mit dem Tessiner Kantonalen in Biasca wird die Kranzfest-Saison 2025 abgeschlossen. Insgesamt neun Eidgenossen treten an. Grosser Favorit auf den Sieg ist Joel Wicki. Los gehts um 8 Uhr.