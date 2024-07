Teile uns deine Meinung zur Vorlesefunktion mit. Zur kurzen Umfrage.

1/7 Gibt in Menzingen sein Comeback: Joel Wicki.

Ramona Bieri Redaktorin Sport

Wegen kleineren Blessuren musste Joel Wicki (27) zuletzt seine Teilnahmen auf dem Stoos und beim Nordwestschweizerischen Schwingfest absagen. Nun kehrt der König ins Sägemehl zurück und bestreitet am Sonntag erstmals seit seinem Triumph beim Luzerner Kantonalen Anfang Juni ein Fest.

Sein erster Gegner beim Innerschweizer Schwing- und Älplerfest in Menzingen ZG heisst Adrian Walther (22). Der Berner Gast präsentiert sich aktuell in starker Form. So bodigte er etwa am Schwarzsee Samuel Giger (26) und feierte in diesem Jahr mit dem Mittelländischen und dem Seeländischen bereits zwei Festsiege. Nur gegen Wicki hat er noch nie gewinnen können. In den beiden bisherigen Duellen gab es einen Gestellten (Eidgenössisches 2022) und eine Niederlage (Oberaargauisches 2023).

Spitzenpaarungen Innerschweizer

Joel Wicki – Adrian Walther

Marcel Bieri – Domenic Schneider

Pirmin Reichmuth – Adrian Odermatt

Christian Schuler – Patrick Räbmatter

Sven Schurtenberger – Michael Gwerder

Mike Müllestein – Patrick Gobeli

Jonas Burch – Marco Reichmuth

Alex Schuler – Marc Lustenberger

Lukas Bissig – Steven Moser Appenzeller

Armon Orlik – Martin Roth

Damian Ott – Mario Schneider

Martin Hersche – Marcel Räbsamen

Marco Good – Thomas Koch

Gian Maria Odermatt – Andrin Poltera

Michael Bernold – Thomas Kuster

Pascal Heierli – Reto Koch Innerschweizer

Die beiden dürften auch am Sonntag ein Wörtchen um den Festsieg mitreden. Daneben zählen die beiden Zuger Marcel Bieri (29) und Pirmin Reichmuth (28) sowie der Nordostschweizer Gast Domenic Schneider zu den Sieganwärtern.

Orliks Wiedersehen mit Roth

Nicht nur in der Innerschweiz wird am Sonntag in die Zwilchhosen gestiegen, sondern auch in Hundwil. Beim Appenzeller Kantonalen heisst der Favorit Armon Orlik (29). Der Bündner wurde zuletzt beim Nordostschweizer Schwingfest Zweiter. Im ersten Gang trifft er auf Martin Roth (34). Die beiden griffen schon Mitte Mai am Glarner-Bündner zusammen – einen Sieger gab es nicht. Die vier Duelle davor liegen schon fünf und mehr Jahre zurück und endeten alle mit einem Sieg von Orlik. Sein ärgster Konkurrent um den Festsieg heisst Damian Ott (24), der zum Auftakt auf Mario Schneider (32) trifft.