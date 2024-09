Am Sonntag steigt in Appenzell das Jubiläumsschwingfest. Nun sind die Spitzenpaarungen bekanntgegeben worden. Und die versprechen viel Spannung.

1/7 Knaller-Paarung zum Auftakt. König Joel Wicki ...

Die Katze ist aus dem Sack. Stefan Strebel, der technische Leiter des Eidgenössischen Schwingerverbandes, hat die Spitzenpaarungen des Jubiläumsschwingfestes vom kommenden Sonntag in Appenzell bekanntgegeben. Und die haben es in sich!

«Joel Wicki ist der amtierende König, Samuel Giger hat im Vorjahr am Unspunnen triumphiert – deshalb liegt es auf der Hand, dass die beiden letzten Sieger von eidgenössischen Anlässen im ersten Gang des Jubiläumsschwinget aufeinandertreffen», hat Christian Stucki vor Bekanntgabe der Spitzenpaarungen zu Blick gesagt.

Der König von 2019 sollte recht behalten. Strebel hat sich für diesen Kracher entschieden. Er begründet es schlichtweg damit, dass das für ihn von Anfang an klar gewesen sei. «Der König und der Unspunnensieger müssen zusammen kommen.»

Revanche für Schlegel

Der sechsfache Saisonsieger Fabian Staudenmann bekommts am frühen Morgen mit Werner Schlegel zu tun. Der Ostschweizer selber hat in diesem Jahr vier Feste gewonnen. Auf dieses Duell hat keiner der Experten getippt. Stucki hat sich als Gegner für den Berner Marcel Bieri gewünscht, Benji von Ah hätte gerne das Aufeinandertreffen mit Damian Ott gesehen.

Jubiläumsschwingfest: Die Spitzenpaarungen im 1. Gang Joel Wicki – Samuel Giger

Werner Schlegel – Fabian Staudenmann

Armon Orlik – Adrian Walther

Matthias Aeschbacher – Marcel Bieri

Nick Alpiger – Benjamin Gapany

Bernhard Kämpf – Domenic Schneider

Mike Müllestein – Curdin Orlik

Florian Gnägi – Damian Ott

Lukas Döbeli – Severin Schwander

Sven Schurtenberger – Thomas Sempach

Fabian Stucki – Paul Tornare

Florian Ulrich – Luca Vögeli

Jeremy Vollenweider – Lars Zaugg

Romain Collaud – Patrick Gobeli

Der fünffache Eidgenosse Adi Laimbacher hingegen hätte Staudenmann gar mit Joel Wicki zusammengebracht. So kommts nicht. Oder zumindest noch nicht. Strebel findet, dass Schlegel die Revanche verdient hat. Auf der Schwägalp wurde er Mitte August von Staudenmann im 1. Gang auf den Rücken gelegt.

Bieri bekommts stattdessen mit einem anderen Berner zu tun. Er greift mit Matthias Aeschbacher zusammen. Ebenfalls einen Berner Gegner bekommt Armon Orlik. Er trifft auf Adrian Walther. Strebel freut sich auf viele spannende Duelle.

Diese hat der technische Leiter im Alleingang zusammengestellt. Er habe zahlreiche Schwingfeste besucht, sich viele Notizen gemacht. «Die Duelle wachsen im Verlauf der Saison», erzählt er gegenüber SRF. Letztlich brauche er für die Einteilung zweimal 20 Minuten und dann noch einmal 20 Minuten, um das Ganze in Ruhe zu analysieren. So viel Zeit gibts am Sonntag dann nicht, wenn ab dem 2. Gang Strebel gemeinsam mit dem Einteilungsgremium, in welchem alle fünf Teilverbände vertreten sind, die Gänge bestimmt.