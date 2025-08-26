Das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest 2025 in Mollis GL steht bevor. Alle drei Jahre wird am grössten Fest des Schweizer Nationalsports der Schwingerkönig gekürt. Marcel W. Perren, Blick-Schwingexperte, erklärt im Gespräch die Geschichte des Schwingsports, warum er so tief in der Schweizer Tradition verankert ist, und wie sich das ESAF von anderen Wettkämpfen abhebt. Er erzählt, weshalb Schwingen heute auch in den Städten so beliebt ist, wie die Regeln und Bewertungen funktionieren und warum nur wenige Schwinger vom Sport leben können.
