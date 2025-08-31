Im 6. Gang des Eidgenössischen Schwing- und Älplerfests ereignet sich ein schwerer Unfall. Der Schwinger wird von Betreuern abgeschirmt.

1/2 Schock am Sonntagmorgen: Ein Schwinger, gemäss Blick-Informationen handelt es sich um Anthony Fontaine, muss minutenlang versorgt werden.

Schockmoment im 6. Gang: Ein Schwinger wird auf einem Sägemehlring hinter einem Sichtschutz von medizinischem Personal versorgt. Nach Blick-Informationen dürfte es sich um Anthony Fontaine (18) handeln, der nach seinem Gang gegen den Berner Florian Aellen verletzt liegen blieb.

Der Schwinger des Südwestschweizer Verbandes hat sich scheinbar schwere Verletzungen zugezogen. Während 10 Minuten wurde er im Sägemehl liegend medizinisch versorgt, während Helfer ihn mit hochgehaltenen Planen abschirmten. Anschliessend wurde eine medizinische Nackenstütze aufgepumpt, der Schwinger sorgfältig auf das Ambulanz-Fahrzeug gehievt und langsam abtransportiert.