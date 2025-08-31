DE
Schock am Sonntagmorgen
Schwinger schwer verletzt abtransportiert

Im 6. Gang des Eidgenössischen Schwing- und Älplerfests ereignet sich ein schwerer Unfall. Der Schwinger wird von Betreuern abgeschirmt.
Publiziert: vor 34 Minuten
Aktualisiert: vor 8 Minuten
Anhören
Schock am Sonntagmorgen: Ein Schwinger, gemäss Blick-Informationen handelt es sich um Anthony Fontaine, muss minutenlang versorgt werden.
Felix Bingesser und Cédric Heeb

Schockmoment im 6. Gang: Ein Schwinger wird auf einem Sägemehlring hinter einem Sichtschutz von medizinischem Personal versorgt. Nach Blick-Informationen dürfte es sich um Anthony Fontaine (18) handeln, der nach seinem Gang gegen den Berner Florian Aellen verletzt liegen blieb.

Der Schwinger des Südwestschweizer Verbandes hat sich scheinbar schwere Verletzungen zugezogen. Während 10 Minuten wurde er im Sägemehl liegend medizinisch versorgt, während Helfer ihn mit hochgehaltenen Planen abschirmten. Anschliessend wurde eine medizinische Nackenstütze aufgepumpt, der Schwinger sorgfältig auf das Ambulanz-Fahrzeug gehievt und langsam abtransportiert.

Folge jetzt dem ESAF 2025!

Hol jetzt alles aus dem Schwing-Highlight des Jahres. Folge dem ESAF 2025 und aktiviere die automatisierten News-Pushes – und du verpasst nichts vom königlichen Event. Was musst du tun? Folge diesem Link direkt auf die Seite des Eidgenössischen. Dort gehts ganz einfach weiter, indem du rechts auf das Plus klickst. Danach kannst du dich einloggen, Pushes abonnieren und schon bist du ein Follower. Als solcher erhältst du Analysen, Ticker, Videos und Live-Sendungen, alles ist dabei. 

