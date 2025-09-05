10:07 Uhr

Duo reisst sich am ESAF das Kreuzband

Fabian Stucki (20) ist am Sonntagmorgen nah dran, Damian Ott (25) einen Gestellten abzutrotzen. In der letzten Minute verdreht es ihm bei einem Angriff des Gegners das Knie. Der Berner bleibt mit schmerzverzerrtem Gesichtim Sägemehl liegen. Nun meldet er sich auf Instagram. Stucki schreibt von einer emotionalen Achterbahnfahrt am ESAF. Nach einem fast perfekten Samstag (drei Siege und eine Niederlage) sei alles aufgegleist gewesen, «um meinen grossen Traum zu erfüllen». Doch der Sonntag habe andere Pläne mit ihm gehabt. Die brutale Diagnose: Kreuzband- und Meniskusriss im linken Knie. «Ein Traum, der zum Greifen nah war, zerplatzte vor meinen Augen», beschreibt es Stucki. Inzwischen ist er bereits operiert worden und blickt nach vorne.

Der Berner ist mit seinem Leid nicht alleine. Joel Ambühl (27) schreibt auf Instagram, er habe sich bereits eine Woche vor dem ESAF im Training am Knie verletzt. «Dank meinem grossartigen Umfeld und viel Unterstützung durfte ich trotzdem starten.» Im fünften Gang gab sein Knie nach und der Luzerner Eidgenosse musste das Fest abbrechen. Abklärungen haben nun ergeben, dass das Kreuzband im rechten Knie kaputt ist. Auch Ambühl muss sich einer Operation unterziehen.