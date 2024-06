Duell Bern gegen Ostschweiz im Schlussgang

vor 17 Minuten

Schlegel löst Schlussgang-Ticket

5. Gang – Nachdem es zwischenzeitlich etwas freundlicher wurde, hat nun am Schwarzsee wieder Regen eingesetzt. Samuel Giger lässt sich davon nicht beirren und holt sich gegen Matthieu Burger die zweite Zehn in Folge. Zur Halbzeit des Ganges hat er ihn am Boden festgenagelt und schafft es dann, ihn für die Maximalnote noch einmal etwas hochzunehmen.

Giger (oben) setzt sich gegen Burger durch.

Keinen Sieger gibts im Duell zwischen Michael Ledermann und Curdin Orlik. Weil der Gestellte rar an Highlights ist, gibts für beide Note 8,75. Werner Schlegel zeigt weiter, wie stark er derzeit drauf ist. Auch gegen Dominik Gasser holt er die Maximalnote – es ist seine vierte heute. Damit zieht er in den Schlussgang ein.