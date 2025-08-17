Spitzenpaarungen

Unter der Woche hat Marcel Bieri seine Teilnahme abgesagt. Der Zuger informierte gleichzeitig darüber, dass der Heilungsprozess seiner Oberschenkelverletzung zwar nach Plan verläuft, aber eine Teilnahme auf der Schwägalp trotzdem noch nicht zulässt. Am Samstag teilt ein weiterer Innerschweizer mit, dass er heute nicht am Start sein wird. Marc Lustenberger, Sieger des Nid- und Obwaldner Kantonalen, sagt seine Teilnahme «schweren Herzens» ab. Wie er Blick mitteilt, hat er sich eine kleine Schnittverletzung zugezogen hat. Er müsse sich schonen, damit es sich nicht entzündet. Das ESAF sei aber nicht in Gefahr. Lustenberger hätte im 1. Gang mit Domenic Schneider zusammengreifen sollen, dieser trifft stattdessen nun auf Fabian Scherrer.

Alle Augen werden vor allem auf Samuel Giger gerichtet sein. Mit sechs Triumphen ist der Titelverteidiger Rekordsieger. Zum Auftakt trifft er auf Michael Gwerder. Das bisher einzige Duell der beiden liegt schon eine ganze Weile zurück. Am Berchtoldschwinget 2020 standen sie sich gegenüber, Giger hat platt gewonnen. Neben ihm haben die Nordostschweizer mit Werner Schlegel, Marcel Räbsamen und Damian Ott drei weitere heisse Eisen im Feuer, wenn es um den Tagessieg geht. Ihnen in die Suppe spucken wollen etwa Lario Kramer, Noe van Messel, Alex Schuler oder Marco Reichmuth

Lario Kramer – Damian Ott

Samuel Giger – Michael Gwerder

Lukas Bissig – Werner Schlegel

Fabian Scherrer – Domenic Schneider

Marcel Räbsamen – Noe van Messel

Romain Collaud – Martin Hersche

Samir Leuppi – Marco Reichmuth

Steve Duplan – Marco Good

Martin Roth – Alex Schuler

Fabian Kindlimann – Samuel Schwyzer