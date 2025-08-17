Liebe zum Detail
Im letzten Jahr hats auf der Schwägalp in Strömen geregnet. Heute ist es trocken – dafür etwas neblig. Wie immer empfangen die Organisatoren Zuschauer und Schwinger mit viel Liebe zum Detail. So steht auf den Täfeli neben den Sägemehlringen zum Auftakt etwa zur Begrüssung «Hoi».
Spitzenpaarungen
Unter der Woche hat Marcel Bieri seine Teilnahme abgesagt. Der Zuger informierte gleichzeitig darüber, dass der Heilungsprozess seiner Oberschenkelverletzung zwar nach Plan verläuft, aber eine Teilnahme auf der Schwägalp trotzdem noch nicht zulässt. Am Samstag teilt ein weiterer Innerschweizer mit, dass er heute nicht am Start sein wird. Marc Lustenberger, Sieger des Nid- und Obwaldner Kantonalen, sagt seine Teilnahme «schweren Herzens» ab. Wie er Blick mitteilt, hat er sich eine kleine Schnittverletzung zugezogen hat. Er müsse sich schonen, damit es sich nicht entzündet. Das ESAF sei aber nicht in Gefahr. Lustenberger hätte im 1. Gang mit Domenic Schneider zusammengreifen sollen, dieser trifft stattdessen nun auf Fabian Scherrer.
Alle Augen werden vor allem auf Samuel Giger gerichtet sein. Mit sechs Triumphen ist der Titelverteidiger Rekordsieger. Zum Auftakt trifft er auf Michael Gwerder. Das bisher einzige Duell der beiden liegt schon eine ganze Weile zurück. Am Berchtoldschwinget 2020 standen sie sich gegenüber, Giger hat platt gewonnen. Neben ihm haben die Nordostschweizer mit Werner Schlegel, Marcel Räbsamen und Damian Ott drei weitere heisse Eisen im Feuer, wenn es um den Tagessieg geht. Ihnen in die Suppe spucken wollen etwa Lario Kramer, Noe van Messel, Alex Schuler oder Marco Reichmuth
Lario Kramer – Damian Ott
Samuel Giger – Michael Gwerder
Lukas Bissig – Werner Schlegel
Fabian Scherrer – Domenic Schneider
Marcel Räbsamen – Noe van Messel
Romain Collaud – Martin Hersche
Samir Leuppi – Marco Reichmuth
Steve Duplan – Marco Good
Martin Roth – Alex Schuler
Fabian Kindlimann – Samuel Schwyzer
Guten Morgen
Mit dem letzten Bergfest der Saison 2025 findet auch das letzte Kranzfest vor dem Saisonhighlight Eidgenössisches statt. Auf der Schwägalp steigt unter anderem Vorjahressieger Samuel Giger in die Zwilchhosen. Anschwingen ist um 8 Uhr.