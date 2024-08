Schwägalp-Schwinget Gang für Gang im Ticker

vor 21 Minuten

Rychen mit erfolgreichem Start

1. Gang – Hat im ersten Eidgenossen-Duell noch der Nordostschweizer gejubelt, ist es nun der Berner, der sich durchsetzt. Patrick Gobeli legt Martin Roth platt aufs Kreuz. Keinen Sieger gibts danach zwischen Romain Collaud und Marcel Räbsamen. Die beiden gehen über die volle Distanz, ohne das richtige Rezept zu finden.

Roger Rychen kündigte Mitte Juni an, dass er wegen körperlichen Beschwerden eine längere Pause einlegen muss. Nun kehrt er beim letzten Kranzfest der Saison zurück. Sein erster Gegner heisst Patrick Schenk. Obwohl die beiden zu den offensiveren Schwingern gehören, läuft in diesem Gang zunächst nicht allzu viel. Anderthalb Minuten vor Schluss zünden sie kurz ein Feuerwerk. Erst greift Schenk mit Kurz an, dann kontert Rychen. Beide Aktionen sind nicht von Erfolg gekrönt. Kurz darauf kommt Schenk dem Sieg ganz nah, schafft es aber nicht, den Glarner ganz runter zu drücken. Das gelingt wenig später dafür Rychen. Er startet siegreich ins Fest.