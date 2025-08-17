DE
Schlegel nicht zu stoppen
Zurfluh fliegt mit Spektakel-Plattwurf zu Boden

Einarmig wirft Werner Schlegel seinen Kontrahenten ins Sägemehl. Mit einem spektakulären Plattwurf holt er sich den zweiten Sieg im zweiten Gang.
Publiziert: vor 26 Minuten
