Sport
Schwingen
ESAF 2025: Dieser Sieg von Orlik sorgt für Aufregung
Gegner hatte keinen Griff
Schlegel regt sich fürchterlich auf
Orlik besiegt Schlegel, den Überflieger vom Samstag, im Sägemehl. Doch das Resultat sorgt für Diskussionen. Hatte Orlik den Griff?
Publiziert: 09:10 Uhr
|
Aktualisiert: vor 47 Minuten
Teilen
0
Kommentieren
In diesem Artikel erwähnt
ESAF 2025
