Gegner hatte keinen Griff Schlegel regt sich fürchterlich auf

Orlik besiegt Schlegel, den Überflieger vom Samstag, im Sägemehl. Doch das Resultat sorgt für Diskussionen. Hatte Orlik den Griff?

Publiziert: 09:10 Uhr | Aktualisiert: vor 47 Minuten