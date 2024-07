Teile uns deine Meinung zur Vorlesefunktion mit. Zur kurzen Umfrage.

1/8 In der Südwestschweiz wird das Schwingen immer populärer.

Nicola Abt Ringier Journalistenschüler

Die Mathematik macht den Südwestschweizern Hoffnung. Seit 16 Jahren warten sie auf einen Heimsieg an ihrem Teilverbandsfest. Rein rechnerisch stehen ihre Chancen am Sonntag so gut wie seit über zwei Jahrzehnten nicht mehr.