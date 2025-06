Kann Talent Moser die Eidgenossen erneut ärgern?

Die Spitzenpaarungen

Die beiden Berner Teamleader Adrian Walther und Fabian Staudenmann nehmen nicht am Oberaargauischen teil, sie steigen stattdessen am Montag auf dem Stoos in die Zwilchhosen. In die Favoritenrolle rutschen so andere Eidgenossen.

Etwa Curdin Orlik, Dominik Gasser oder Bernhard Kämpf. Aber auch mit einem Nicht-Eidgenossen muss man in dieser Saison immer rechnen: Michael Moser. Das 19-jährige Berner Talent hat in diesem Jahr schon vier Eidgenossen vorgesetzt bekommen, drei davon hat Moser auf den Rücken gelegt, ein Duell endete gestellt. Heute bekommt er den nächsten Eidgenossen vorgesetzt. Eigentlich hätte er mit Kilian von Weissenfluh zusammengreifen sollen. Aber dieser hat kurzfristig seine Teilnahme abgesagt. So gibts einen neuen Gegner für Moser – und auch dieser ist Eidgenosse. Er bekommt es mit Curdin Orlik zu tun. Das sind die Spitzenpaarungen:

Curdin Orlik – Michael Moser

Dominik Gasser – Remo Käser

Bernhard Kämpf – Dominik Roth

Florian Gnägi – Steve Duplan

Lars Zaugg – Philipp Roth