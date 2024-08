Oberaargauisches Schwingfest Gang für Gang im Ticker

vor 2 Minuten

Aeschbacher und Staudenmann starten erfolgreich

1. Gang – Nun werden die Zuschauer Zeugen einer Premiere. Erstmals gibts das Duell Lukas Döbeli gegen Patrick Schenk. Die beiden schenken sich nichts. Zur Mitte des Kampfes hat Schenk seinen Gegner in der Beinschere, allerdings schafft er es nicht, ihn auf den Rücken zu drehen. Und das, obwohl er es bis zum Ablauf der Zeit probiert.

Am Sonntag ist Matthias Aeschbacher mit einer Blitzniederlage in den Brünigschwinget gestartet. Gegen König Joel Wicki lag er nach zwei Sekunden auf dem Rücken. Heute will ers besser machen. Nach rund zwei Minuten kommt er gegen Severin Schwander ein erstes Mal nahe an den Sieg. Schwander kann sich befreien. Auch in der Folge ist es Aeschbacher, der die Entscheidung vehementer sucht – und sie in letzter Sekunde findet. Denn als der Kampf schon fast vorbei ist, findet er sie doch nocht. Er startet mit einem Sieg.

Nach nicht einmal einer Minute wirds zwischen Fabian Staudenmann und Domenic Schneider ein erstes Mal richtig brenzlig. Staudenmann greift mit Fussstich an, Schneider wehrt sich erfolgreich. Auch mit einem Übersprung lässt sich der Nordostschweizer Gast nicht bodigen. Er erweist sich als der erwartete zähe Gegner und muss sich am Ende doch geschlagen geben. Nach einem weiteren Angriff hat ihn Staudenmann am Boden und lässt ihn dieses Mal nicht mehr entwischen.