1. Gang: Erstes Eidgenossen-Duell schnell entschieden
Zwischen Lukas von Euw und Ueli Rohrer gehts ab der ersten Sekunde zur Sache. Von Euw geht sofort in den Angriff, kann seinen Gegner so schon einmal zu Boden bringen. Nur auf den Rücken legen, das gelingt nicht. Nach dem Startfurioso flacht das Duell etwas ab, in der zweiten Hälfte sucht von Euw erneut sein Glück. Mit einem schönen Hüfter kommt er dem Sieg ganz nahe, aber das Resultat wird nicht gegeben. Viel hat nicht gefehlt. Letztlich endet das Duell gestellt.
Lange für den Auftaktsieg arbeiten muss Sven Schurtenberger. Kurz bevor die letzte Minute anbricht, gelingt ihm der entscheidende Angriff gegen Jonas Odermatt. Mit Nachdrücken holt er sich den Sieg. Keine zwei Minuten dauert das erste Eidgenossen-Duell. Michale Gwerder bodigt Sven Lang mit Plattwurf.
1. Gang: Reichmuth und Schwyzer stellen
Mit einer Kombination aus Brienzer und Kopfgriff kommt David Waser zum Sieg gegen Lukas Rohrer. Für einen Plattwurf reichts allerdings nicht. Besser machts Jonas Fuchs, der Sandro Kaiser platt auf den Rücken legt.
Dann ist es Zeit für die erste Spitzenpaarung. Marco Fankhauser und Lukas Heinzer schreiten zur Tat. Nach rund zwei Minuten wirds ein erstes Mal brenzlig, Heinzer kommt dem Resultat ganz nah. Aber Fankhauser kann sich noch ausdrehen. Kurz darauf der nächste Angriff, der dieses Mal von Erfolg gekrönt ist. Nach einem Gammen knickt Fankhauser ein und kann sich dieses Mal am Boden nicht mehr befreien.
Viel läuft im Duell zwischen Samuel Schwyzer und Roland Reichmuth nicht. Ersterer ist ein bisschen aktiver, kann aber über weite Strecken keine gefährliche Aktion starten. Erst nach über der Hälfte der Gangdauer wirds bisschen brenzlig, Reichmuth kann den Angriff zwar kontern, aber ohne Erfolg. Letztlich endet das Duell gestellt. Schwyzer wird aber dafür belohnt, dass er mehr getan hat, er bekommt Note 9,00.
1. Gang: Die ersten Duelle sind entschieden
Seit 7.30 Uhr finden die ersten Duelle im Sägemehl statt. Zum Auftakt hat sich etwa Nico Durrer gegen Elias Imfeld die Maximalnote abgeholt, auch Tobias Bissig (gegen Patrick Burch) oder Janik Emmenegger (gegen Kuno Blättler) starten mit einem Plattwurf ins Fest. Bis die erste Spitzenpaarung ansteht, dauert es nicht mehr allzu lange.
Die Spitzenpaarungen
Neun Eidgenossen steigen in die Zwilchhosen. Heisseste Anwärter auf den Festsieg sind Lukas Bissig und Marcel Bieri, auch Sven Schurtenberger möchte gerne ein Wörtchen um den Spitzenplatz mitreden. Gleiches gilt für die Nordwestschweizer Gäste Adrian Odermatt und Lars Voggensperger.
Lukas Bissig – Lars Voggensperger
Jonas Burch – Marc Lustenberger
Adrian Odermatt – Marcel Bieri
Michael Gwerder – Sven Lang
Sven Schurtenberger – Jonas Odermatt
Ueli Rohrer – Lukas von Euw
Marco Fankhauser – Lukas Heinzer
Samuel Schwyzer – Roland Reichmuth
Willkommen
In Hergiswil NW fällt der Startschuss in die Kranzfest-Saison 2026 mit dem Ob- und Nidwaldner Kantonalen. Anschwingen ist um 7.30 Uhr, die Entscheidung mit dem Schlussgang ist für ca. 17 Uhr angesetzt.