1. Gang: Reichmuth und Schwyzer stellen

Mit einer Kombination aus Brienzer und Kopfgriff kommt David Waser zum Sieg gegen Lukas Rohrer. Für einen Plattwurf reichts allerdings nicht. Besser machts Jonas Fuchs, der Sandro Kaiser platt auf den Rücken legt.

Dann ist es Zeit für die erste Spitzenpaarung. Marco Fankhauser und Lukas Heinzer schreiten zur Tat. Nach rund zwei Minuten wirds ein erstes Mal brenzlig, Heinzer kommt dem Resultat ganz nah. Aber Fankhauser kann sich noch ausdrehen. Kurz darauf der nächste Angriff, der dieses Mal von Erfolg gekrönt ist. Nach einem Gammen knickt Fankhauser ein und kann sich dieses Mal am Boden nicht mehr befreien.

Viel läuft im Duell zwischen Samuel Schwyzer und Roland Reichmuth nicht. Ersterer ist ein bisschen aktiver, kann aber über weite Strecken keine gefährliche Aktion starten. Erst nach über der Hälfte der Gangdauer wirds bisschen brenzlig, Reichmuth kann den Angriff zwar kontern, aber ohne Erfolg. Letztlich endet das Duell gestellt. Schwyzer wird aber dafür belohnt, dass er mehr getan hat, er bekommt Note 9,00.