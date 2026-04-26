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Ob- und Nidwaldner Kantonales
Gwerder legt im Schlussgang Zemp auf den Rücken

Michael Gwerder gewinnt das Ob- und Nidwaldner Kantonalschwingfest in Hergiswil. Er legt im Schlussgang Christian Zemp auf den Rücken.
Publiziert: 17:53 Uhr
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