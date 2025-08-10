Die Spitzenpaarungen

Die Berner dominieren den Schwingsport seit Jahren. Aber am Nordwestschweizer Schwingfest bekunden sie Mühe. Letztmals stellten sie 2014 den Sieger – damals triumphierten Christian Stucki und Matthias Glarner gemeinsam. Seither warten die Berner auf einen Sieger. 2022 war Fabian Staudenmann nah dran, ein Gestellter im Schlussgang reichte ihm allerdings nicht. Nun will er es in diesem Jahr besser machen. Er steigt als der Topfavoriten ins Sägemehl. Und trifft im 1. Gang mit Joel Strebel auf einen Gastgeber, der nur zu gerne den Heimsieg feiern würde. Daneben haben die Berner mit Adrian Walther ein weiteres heisses Eisen im Feuer wenn es um den Tagessieg geht. Er sieht sich zum Auftakt dem anderen starken Nordwestschweizer gegenüber: Nick Alpiger. Aber nicht nur die Berner wollen als Gäste um den Sieg mitreden. Auch die Nordostschweizer können sich Hoffnungen machen. Allen voran dank Armon Orlik, aber auch sein Teamkollege Damian Ott kann ein Wörtchen um die vordersten Ränge mitreden. Und die Innerschweizer wollen mit Joel Ambühl oder Sven Schurtenberger vorne mitmischen. Für Spannung ist garantiert.

Joel Strebel – Fabian Staudenmann

Nick Alpiger – Adrian Walther

Adrian Odermatt – Damian Ott

Lars Voggensperger – Armon Orlik

Jonas Odermatt – Joel Ambühl

Kaj Hügli – Sven Schurtenberger

Sinisha Lüscher – Dorian Kramer

Marius Frank – Victor Cardinaux

Mit Roger Rychen, Fabian Kindlimann, Martin Hersche und Marcel Räbsamen nehmen vier Eidgenossem am Schaffhauser Kantonalen teil. Direktduelle gibts im 1. Gang noch nicht. Die Favoritenrolle gehört aus dem Quartett Räbsamen, der am Schwarzsee Zweiter wurde. Zum Auftakt trifft er auf Samuel Schwyzer. Aber auch die anderen haben durchaus das Zeug, um die vordersten Ränge mitzureden. Daneben gilt es ein Auge auf Mario Schneider zu haben. Er stand auf der Rigi im Schlussgang. Lokalmatador ist der Schaffhauser Jeremy Vollenweider, der schon einen Herzinfarkt überlebt und den Krebs besiegt hat. Mehr zu seiner dramatischen Lebensgeschichte gibts hier.

Marcel Räbsamen – Samuel Schwyzer

Roger Bürli – Martin Hersche

Roger Rychen – Jeremy Vollenweider

Patrik Feldmann – Fabian Kindlimann

Mario Schneider – Roman Wandeler

Thomas Burkhalter – Reto Koch