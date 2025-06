Spitzenpaarungen Nordostschweizer

Gleich drei Eidgenossen geben in St. Gallen ihr Comeback. Zum einen ist das Unspunnen-Sieger Samuel Giger, der zuletzt wegen einer leichten Muskelverletzung das Bündner-Glarner auslassen musste. Er zählt zu den heissesten Anwärtern auf den Sieg. Giger trifft zum Auftakt auf einen, der in dieser Saison schon so manchen Eidgenossen zum Verzweifeln gebracht hat: Michael Moser. Das 19-jährige Berner Talent hat unter anderem schon Fabian Staudenmann oder Adrian Walther gebodigt. Zudem steigen Werner Schlegel und Roger Rychen, die mit Verletzungen zu kämpfen hatten, endlich in die ESAF-Saison ein. Ob sie ein Wörtchen um den Sieg mitreden können, wird sich zeigen. Im Kampf um den Festtriumph will sicher auch Armon Orlik mitmischen, er greift mit Sinisha Lüscher zusammen. Der Nordwestschweizer feierte vor Wochenfrist beim Aargauer Kantonalen den ersten Festsieg seiner Karriere. Und Damian Ott bekommts mit dem Innerschweizer Lukas Bissig zu tun.

Samuel Giger – Michael Moser

Armon Orlik – Sinisha Lüscher

Damian Ott – Lukas Bissig

Werner Schlegel – Marc Lustenberger

Samir Leuppi – Oliver Hermann

Fabian Kindlimann – Etienne Burger

Domenic Schneider – Martin Roth

Marcel Räbsamen – Janis Wieland

Roger Rychen – Marco Good

Jeremy Vollenweider – Sandro Balimann