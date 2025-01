Giger geht in Wickis Reich – grosser Name verzichtet auf Schwägalp

Giger geht in Wickis Reich – grosser Name verzichtet auf Schwägalp

1/11 Samuel Giger hat seine Saisonplanung veröffentlicht. Foto: keystone-sda.ch

Auf einen Blick Schwinger planen ihre Saison mit Höhepunkt Eidgenössisches Schwing- und Älplerfest

Samuel Giger und Armon Orlik starten beim Thurgauer Kantonalen

Damian Ott nimmt nach dem ESAF an zwei weiteren Schwingfesten teil Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Ramona Bieri Redaktorin Sport

Noch befinden sich die Schwinger in der Vorbereitung auf die neue Saison. Die ersten Kranzfeste steigen erst Anfang Mai. Doch der eine oder andere lässt seine Fans bereits wissen, wo er in diesem Jahr in die Zwilchhosen steigen wird. Das ganz grosse Highlight ist selbstredend das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest (30. und 31. August) in Mollis GL. Das haben sich alle fett in der Agenda eingetragen.

Auch bei Unspunnensieger Samuel Giger (26) ist das nicht anders. Er startet drei Monate vor dem Aufgalopp in die Kranzfestsaison ins neue Schwing-Jahr. Am 1. Februar nimmt er am Lichtmess-Schwinget in Gais AR teil. Die Kranzfestsaison lanciert er bei seinem Heimfest, dem Thurgauer Kantonalen (4. Mai). Anschliessend geht es Schlag auf Schlag, er nimmt auch drei weitere Nordostschweizer Kantonale und das Teilverbandsfest mit.

Giger zweimal in der Innerschweiz

In fremde Gefilde wagt sich Giger am 6. Juli, wenn er in König Joel Wickis (27) Reich am Innerschweizer Schwing- und Älplerfest teilnimmt. Zum bisher einzigen Mal hat der Thurgauer 2021 an diesem teilgenommen – im 1. Gang stellte er gegen Wicki, am Ende wurde er Zweiter. Auch auf die Rigi (13. Juli) reist er, ehe die Schwägalp (17. August) zu seiner ESAF-Hauptprobe wird.

Ähnlich sieht die Saisonplanung bei seinem Nordostschweizer Verbandskollegen Armon Orlik (29) aus. Er nimmt am 22. Februar am Hallenschwinget in Untervaz GR teil und startet wie Giger beim Thurgauer Kantonalen in die Kranzfestsaison. In St. Gallen sehen sich die beiden nicht, Orlik reist eine Woche davor ans Zürcher Kantonale (17. Mai). Zudem verzichtet er wie zuletzt schon 2022 und 2023 auf die Schwägalp, misst sich dafür mit der Konkurrenz auf dem Weissenstein (19. Juli). Seinen letzten Auftritt vor dem ESAF hat er am Nordwestschweizer Schwingfest (10. August).

Ott reist nach Amerika

Für Damian Ott (24) beginnt die neue Saison am 29. März mit der Teilnahme am Rheintal-Oberländer Verbandsschwingfest. Wie Giger nimmt er danach am Thurgauer Kantonalen teil, ehe es mit Orlik ans Zürcher Kantonale geht. Zudem nimmt er etwa das Basellandschaftliche (1. Juni) und den Schwarzsee Schwinget (22. Juni), wo er bei seiner bisher einzigen Teilnahme 2021 triumphierte, mit, ist danach auch auf der Rigi und der Schwägalp anzutreffen.

Im Gegensatz zu seinen beiden Verbandskollegen ist für ihn die Saison mit dem Eidgenössischen noch nicht vorbei. Ott nimmt danach noch am Wolzenalp Schwinget (7. September) und am Schwingfest in Newark (USA, 13. September) teil.