Giger bodigt Schlegel nach erfolgreichem Konter

Am Thurgauer Kantonalen Schwingfest in Sirnach trifft Samuel Giger im ersten Gang auf Werner Schlegel. Giger wehrt zahlreiche Offensivaktionen von Schlegel ab und kontert in der letzten Minute entscheidend.
Publiziert: 03.05.2026 um 09:24 Uhr
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Aktualisiert: 03.05.2026 um 10:19 Uhr
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