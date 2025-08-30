DE
«Man kann eine 10 geben»
Schwing-Legenden diskutieren über Wicki-Abzug

Joel Wicki werden im Duell gegen Philipp Roth 0,25 Punkte abgezogen. Im «HOSELUPF»-Talk gehen die Meinungen auseinander.
Publiziert: 13:01 Uhr
|
Aktualisiert: vor 20 Minuten
