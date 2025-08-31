Der Gigantismus beim ESAF ist Programm

Es ist wie immer: In Mollis findet ein Fest der Superlative statt.

1/16 Gigantische Schwing-Arena: Die sieben Sägemehlringe brauchen viel Platz. Foto: keystone-sda.ch

Felix Bingesser Reporter Sport

Man müsse redimensionieren, man müsse dem Gigantismus des Eidgenössischen Schwingfestes Einhalt gebieten. Die mahnenden Worte hört man alle drei Jahre.

In Mollis ist von einer neuen Bescheidenheit nichts zu sehen. Im Gegenteil: Das Gelände ist noch grösser, die Infrastruktur noch aufwändiger, die Inszenierung noch gigantischer, die Pflege des Brauchtums noch stilsicherer. Das Glarnerland präsentiert ein Fest der Superlative, das sich nahtlos an die letzten Eidgenössischen anschliesst.

Der Boom des Schwingsports ist ungebrochener denn je. Auch im Glarnerland wird eine grandiose helvetische Nabelschau mit prächtiger und friedlicher Stimmung in einer faszinierend schönen Gegend geboten.

In einer Gegend, in der mit Anna Göldi 1782 die letzte Hexe des Landes hingerichtet wurde, tanzt der Bär.

Was verursacht diesen Zustrom?

Ist es tatsächlich die Besinnung auf das Vaterländische, diese Sehnsucht nach der Geborgenheit der heimischen Scholle in einer globalisierten Welt, die auch in Mollis für einen Zustrom von hunderttausend Menschen sorgt?

Vielleicht ist es viel einfacher. Vielleicht ist es einfach die Faszination für einen dynamischen und hoch attraktiven Sport, die auch immer mehr jungen Leute in den Bann zieht. Und wo es die Gewissheit gibt: ein Schweizer wird König.

Gibts den Königs-Werni?

Dass die Einteilung bereits am ersten Tag das Pulver etwas gar früh verschossen und zu viele Königskandidaten mit Direktduellen aus der Entscheidung genommen hat, könnte sich in einer gewissen sportlichen Langeweile am zweiten Tag rächen.

Dann, wenn die Ostschweiz 35 Jahre nach dem Kugel-Werni bereits vor dem Schlussgang den Königs-Werni feiern könnte.