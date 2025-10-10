Schwinger tauschen Zwilchhosen gegen Fussballstulpen: Am Samstag findet in Mels das 34. Schwinger-Fussballturnier statt. Mit 26 Eidgenossen, darunter Armon Orlik, verspricht das Turnier hochkarätige Unterhaltung auf und neben dem Rasen.

1/7 Am Montag noch im Nationalratssaal geehrt, am Samstag dann in den Stulpen: Schwingerkönig Armon. Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts Schwinger-Fussballturnier in Mels: Legenden treten gegeneinander an

Armon Orlik führt das Nordostschweizer Team an

Das Turnier wird bereits zum 34. Mal durchgeführt Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Benjamin Gwerder Redaktor Sport

Die Agenda des Eidgenössischen Schwingerverbandes (ESV) ist praktisch leer. Im Oktober steht nur noch ein Buebeschwinget in Landquart GR auf dem Programm.

Und trotzdem können sich die Sennen und Turner noch nicht entspannen. Für einige von ihnen heisst es am Samstag: «Manne i d’Stulpe!»

Die Rede ist vom obligaten alljährlichen Schwinger-Fussballturnier, wo sich die Sägemehlkämpfer mal nicht in Zwilchhosen, sondern in Fussballschuhen gegenüberstehen. Die diesjährige Ausgabe findet auf dem Fussballplatz Tiergget in Mels SG statt und Blick ist mit dabei.

Königliche Beteiligung in Mels

Beim originellen Schwinger-Grümpi, welches schon zum 34. Mal stattfindet, ist die Besetzung heuer besonders gut. Ganze 26 Eidgenossen werden auf dem Feld stehen. Der prominenteste Schwing-Fussballer auf dem Platz ist Armon Orlik (30). Er führt das Nordostschweizer Team in diesem Jahr an.

Weitere grosse Namen, die am Samstag dem runden Leder nachrennen werden, sind Marcel Bieri, Patrick Gobeli, Marcel Räbsamen und Sinisha Lüscher. Da die Südwestschweizer, welche vor einem Jahr Rang drei erspielten, in diesem Jahr kein Team stellen konnte, darf auch ein regionales Team aus Mels um den Titel kämpfen.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Für die Schwinger gibt es Extra-Regeln

Weil die Schwinger ihren bodenständigen Ruf natürlich nicht verlieren wollen, wurden die Schiedsrichter mit ein paar Regeländerungen instruiert. Im Oberkörperbereich wird etwas mehr erlaubt sein als in üblichen Fussballspielen.

Als Titelverteidiger starten die Berner in das Turnier. Sie konnten vor einem Jahr in Interlaken den Heimsieg feiern und den Wanderpokal den Innerschweizern abnehmen.

In einem Legendenspiel am Schluss wird zudem auch noch der Schwingerkönig von 2001 auf dem Platz stehen. Arnold «Nöldi» Forrer (47) wird seine Teamkollegen als Torhüter unterstützen.