Darum gehts
- Schwinger-Fussballturnier in Mels: Legenden treten gegeneinander an
- Armon Orlik führt das Nordostschweizer Team an
- Das Turnier wird bereits zum 34. Mal durchgeführt
Die Agenda des Eidgenössischen Schwingerverbandes (ESV) ist praktisch leer. Im Oktober steht nur noch ein Buebeschwinget in Landquart GR auf dem Programm.
Und trotzdem können sich die Sennen und Turner noch nicht entspannen. Für einige von ihnen heisst es am Samstag: «Manne i d’Stulpe!»
Die Rede ist vom obligaten alljährlichen Schwinger-Fussballturnier, wo sich die Sägemehlkämpfer mal nicht in Zwilchhosen, sondern in Fussballschuhen gegenüberstehen. Die diesjährige Ausgabe findet auf dem Fussballplatz Tiergget in Mels SG statt und Blick ist mit dabei.
Königliche Beteiligung in Mels
Beim originellen Schwinger-Grümpi, welches schon zum 34. Mal stattfindet, ist die Besetzung heuer besonders gut. Ganze 26 Eidgenossen werden auf dem Feld stehen. Der prominenteste Schwing-Fussballer auf dem Platz ist Armon Orlik (30). Er führt das Nordostschweizer Team in diesem Jahr an.
Weitere grosse Namen, die am Samstag dem runden Leder nachrennen werden, sind Marcel Bieri, Patrick Gobeli, Marcel Räbsamen und Sinisha Lüscher. Da die Südwestschweizer, welche vor einem Jahr Rang drei erspielten, in diesem Jahr kein Team stellen konnte, darf auch ein regionales Team aus Mels um den Titel kämpfen.
Für die Schwinger gibt es Extra-Regeln
Weil die Schwinger ihren bodenständigen Ruf natürlich nicht verlieren wollen, wurden die Schiedsrichter mit ein paar Regeländerungen instruiert. Im Oberkörperbereich wird etwas mehr erlaubt sein als in üblichen Fussballspielen.
Als Titelverteidiger starten die Berner in das Turnier. Sie konnten vor einem Jahr in Interlaken den Heimsieg feiern und den Wanderpokal den Innerschweizern abnehmen.
In einem Legendenspiel am Schluss wird zudem auch noch der Schwingerkönig von 2001 auf dem Platz stehen. Arnold «Nöldi» Forrer (47) wird seine Teamkollegen als Torhüter unterstützen.
Aebersold Adrian *
Berger Loris *
Gasser Dominik ***
Gnägi Damian *
Gobeli Patrick ***
Huber Melchior *
Nägeli Lorenz
Nägeli Leandro **
Niederhäuser Martin
Nufer Sämi *
Schärz Adrian *
Schärz Fabian **
Schärz Remo *
Vögeli Luca **
Walther Reto *
Andermatt Reto *
Auf der Maur Alex
Barmettler Renato *
Betschart Marcel *
Bieri Marcel ***
Bucher Thomas **
Föhn Franco *
Heinzer Benno *
Heinzer Lukas **
Müller Philipp *
Müllestein Mike ***
Schelbert Roman
Scheuber Lutz ***
von Euw Lukas **
von Rickenbach Pirmin *
von Wyl Kevin *
Bilger Markus **
Buff Alwin
Graf Marco
Hari Michi
Orlik Armon ***
Räbsamen Marcel ***
Raschle Urban *
Riget Tobias **
Roth Martin ***
Signer Andy **
Spörndli Cyrill
Tobler Pius
Walser Simon
Wetter Silvan *
Wey Nicola **
Ziegler Andreas *
Zumbach Michael
Hersberger Aaron
Jüngling Pascal
Russo Giulio
Grieder Nonda
Roth Jan **
Sutter Jonas
Soland Kevin
Buchmann Moritz *
Buob Mike
Buob Nils
Buob Robin
Lüscher Sinisha ***
Roth Tim ***
Meyer Simon
