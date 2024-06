Teile uns deine Meinung zur Vorlesefunktion mit. Zur kurzen Umfrage.

1/5 Im Schlussgang des Unspunnen-Schwinget bodigte Samuel Giger Adrian Walther. Am Schwarzsee greifen sie erneut zusammen.

Nicola Abt Ringier Journalistenschüler

Am Schwarzsee kommt es zur Reprise des Unspunnen-Schlussgangs. Adrian Walther trifft auf Samuel Giger. Letzten Herbst dauerte es 81 Sekunden, bis der Nordostschweizer jubelte. Ob Walther diesmal besser entgegenhalten kann?

Seither haben die beiden bereits wieder gegeneinander geschwungen. Der Gang Anfang Jahr beim Hallenschwinget in Niederurnen GL endete gestellt. Unvergessen bleibt ihr erster Kampf am Nordostschweizerischen 2022. Giger knallte nach einem Walther-Konter kopfvoran ins Sägemehl. Die gewaltige Nackenmuskulatur des Klichberger-Siegers rettet ihn vor der Niederlage. Wenig später gewann Giger den Kampf, litt aber monatelang unter Nackenproblemen. Im Frühling plagte ihn eine Schulterverletzung. Dass diese kein Thema mehr ist, bewies Giger mit seinem Sieg auf dem Stoos.

Fabian Staudenmann, der grösste Berner Trumpf, bekommt es im ersten Gang mit Armon Orlik zu tun. Der Bündner kämpfte in der letzten Woche mit Rückenproblemen. Weshalb er seinen Einsatz am Bündner-Glarner absagen musste. Das bisher einzige Duell der beiden konnte Orlik für sich entscheiden. Er bodigte Staudenmann am Eidgenössischen Schwingfest 2019 in Zug.

Spitzenpaarungen Schwarzsee Giger Samuel – Walther Adrian

Staudenmann Fabian – Orlik Armon

Schlegel Werner – Burger Matthieu

Aeschbacher Matthias – Roth Martin

Ledermann Michael – Räbsamen Marcel

Gnägi Florian – Hersche Martin

Kramer Lario – Schwander Severin

Gapany Benjamin – Orlik Curdin Giger Samuel – Walther Adrian

Staudenmann Fabian – Orlik Armon

Schlegel Werner – Burger Matthieu

Aeschbacher Matthias – Roth Martin

Ledermann Michael – Räbsamen Marcel

Gnägi Florian – Hersche Martin

Kramer Lario – Schwander Severin

Gapany Benjamin – Orlik Curdin Mehr

Duell zweier diesjähriger Kranzfestsieger

Viel Spektakel verspricht die Paarung zwischen Werner Schlegel und Matthieu Burger. Die Offensivschwinger treffen erstmals aufeinander. Beide konnten in dieser Saison ein Schwingfest gewinnen. Burger triumphierte am Neuenburger Kantonalen. Schlegel setzte sich am Thurgauer Kantonalen durch.

Weitere Berner-Nordostschweizer Paarungenen sind jene von Matthias Aeschbacher und Martin Roth, Michael Ledermann und Marcel Räbsamen sowie Florian Gnägi und Martin Hersche.

Berner Eidgenosse fehlt die Energie

Erfreulich aus Südwestschweizer Sicht ist die Teilnahme von Benjamin Gapany. Der Eidgenosse hatte sich am vergangenen Wochenende leicht am Knie verletzt. Sein Einsatz war kurzzeitig fraglich, nun trifft er auf den Berner Curdin Orlik. Die zweite Südwestschweizer Hoffnung, Lario Kramer, bekommt es mit Severin Schwander zu tun.

Werbung

Ärgerlich aus Berner Sicht ist die Absage von Thomas Sempach. Der 39-jährige Eidgenosse wird unter anderem für seine Defensivkünste geschätzt. Gewisse Experten trauen ihm zu, einen Giger vor Probleme zu stellen. Weil er unter der Woche mit Fieber kämpfte und sich bereits zuvor nicht topfit fühlte, fehlt er den Bernern.