vor 52 Minuten

Die Teilnehmer

122 Schwinger steigen in Appenzell in die Zwilchhosen. Die Berner und die Innerschweizer stellen 32 Teilnehmer, der Nordostschweizer Verband ist mit 31 Vertretern dabei. Hinzu kommen 14 Nordwestschweizer und 12 Südwestschweizer. Komplettiert wird das Teilnehmerfeld von einem Auslandschwinger. Thomas Badat aus Kanada hat die grosse Ehre, an diesem Fest mit eidgenössischem Charakter teilnehmen zu dürfen.