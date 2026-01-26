DE
Hier verkündet Joel Wicki seinen Rücktritt

Schwingerkönig Joel Wicki hat genug. Der Luzerner will sich in Zukunft neuen Projekten ausserhalb des Sägemehls widmen.
Publiziert: vor 19 Minuten
