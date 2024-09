Nicola Abt Reporter Sport

Am Montag erhielt Sven Schurtenberger (32) die brutale Diagnose: Kreuzbandriss. Der Eidgenosse verletzte sich am Jubiläumsfest im vierten Gang. Jetzt spricht der Luzerner erstmals über die schlimme Verletzung. «Ich hörte es ‹klöpfen›», so der 145-Kilo-Koloss.

Ihm sei sofort bewusst gewesen, dass etwas nicht stimme. «Ich hatte brutale Schmerzen.» Minutenlang wird der neunfache Kranzfestsieger auf dem Platz behandelt.

Letztlich fährt in ein Miniquad aus der Arena. Von dort geht es direkt in den Notfall. «Ich erhielt sehr viele Schmerzmittel. Diese machten mich bereits im Krankenwagen richtig müde.» Abklärungen am Montag bestätigen die Befürchtungen, dass es sich um einen Kreuzbandriss handelt.

Bitter: Sven Schurtenberger wird mit der Bahre vom Platz gefahren. Foto: keystone-sda.ch

«Ich habe damit gerechnet», erklärt Schurtenberger. Glücklicherweise ist «nur» das vordere Kreuzband gerissen. Der Rest des Knies ist ganz.

Eidgenössisches sei nicht in Gefahr

Weshalb das Eidgenössische Schwingfest im kommenden August nicht in Gefahr sei. In den kommenden Tagen wird Schurtenberger operiert. «Dann beginnt der Kampf, zurück ins Sägemehl. Ich mache das Beste aus der Situation.»

In Mollis GL strebt der Luzerner seinen vierten eidgenössischen Kranz an.